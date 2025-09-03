miércoles 3  de  septiembre 2025
Edmundo González Urrutia plantea una transición "institucional, moral y social" para Venezuela

El presidente electo recordó que su propuesta de gobierno, “Tierra Gracia”, recoge la visión de un país libre y democrático con tres prioridades fundamentales

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela

Captura de pantalla / video Edmundo González Urrutia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y que la transición política que viene para Venezuela no se limitará al terreno institucional, sino que también deberá implicar un cambio moral y social.

“Hoy, más que nunca, necesitamos prepararnos para un tiempo de transición. Esa transición no será solo institucional, sino también moral y social. Significa reconstruir la confianza entre los venezolanos, abrir espacios donde la memoria tenga un lugar y donde las víctimas encuentren la verdad y reparación”, expresó el líder opositor en un video difundido en redes sociales.

González Urrutia destacó que la experiencia internacional demuestra que los procesos de democratización requieren organización, reglas claras y acompañamiento de la comunidad internacional, y subrayó que Venezuela no será la excepción. “Nos corresponde garantizar que cada paso se dé con serenidad, respeto y visión de futuro”, dijo.

Tierra de Gracia

El mandatario electo recordó que su propuesta de gobierno, “Tierra Gracia”, recoge la visión de un país libre y democrático con tres prioridades fundamentales: atender la emergencia humanitaria y social que afecta a millones de familias, reinstitucionalizar el Estado para que la justicia y la transparencia sean norma, y abrir las puertas a una recuperación económica que devuelva oportunidades a quienes hoy se ven obligados a migrar.

“El reto que enfrentamos no es únicamente salir de una crisis, sino entrar en una etapa distinta donde la justicia y la democracia convivan en equilibrio. Esa responsabilidad no recae en una sola persona ni en un solo liderazgo, sino en la suma de esfuerzos ciudadanos dentro y fuera del país”, señaló.

González Urrutia reafirmó su compromiso con la unidad y con el respaldo de la comunidad internacional para garantizar que la transición venezolana se convierta en “un cambio político y el comienzo de una nueva vida republicana”.

WhatsApp Video 2025-09-03 at 10.33.31 AM

FUENTE: Con información de redes sociales

