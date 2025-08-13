miércoles 13  de  agosto 2025
¿Existe alguna relación entre los expedientes del USCIS y del ICE?

Ambas estructuras están interconectadas a través del intercambio de información y la colaboración en la aplicación de las leyes de inmigración

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

USCIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tanto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) forman parte del Departamento de Seguridad Nacional, por lo cual trabajan en conjunto todo lo relacionado a temas migratorios dentro del país.

Sin embargo, tanto el USCIS como el ICE tienen roles y responsabilidades diferentes, detalladas en sus páginas web.

El USCIS tiene como objetivo adjudicar solicitudes de beneficios migratorios (visas, residencia permanente, green cards, ciudadanía, etc), mientras que ICE se centra en la aplicación de la ley de inmigración y el cumplimiento de las leyes migratorias, incluyendo la detención y deportación de personas.

Intercambio de datos e información USCIS y del ICE

Tanto el USCIS como el ICE colaboran e intercambian información para llevar a cabo sus funciones. Un claro ejemplo es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración USCIS tiene potestad para ofrecer datos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en casos de personas que podrían ser deportadas del país.

Por su parte, el ICE usa la información de USCIS para identificar y localizar a personas que pueden ser removidas y también puede utilizarla para investigaciones criminales relacionadas con fraude migratorio.

Colaboran en investigaciones

Ambas organizaciones han llevado investigaciones conjuntas con el objetivo de desmantelar redes de fraude migratorio y otros delitos como fraude matrimonial, tráfico de personas cualquier otra actividad que viole las leyes de inmigración.

FUENTE: Redacción

