viernes 7  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Costa Rica anuncia investigación contra 116 policías por presunto narcotráfico

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que los agentes de la policía que resulten condenados irán a una prisión de máxima seguridad

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante una conferencia de prensa en San José el 22 de julio de 2026

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante una conferencia de prensa en San José el 22 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- El gobierno de Costa Rica anunció una investigación contra más de un centenar de policías, tras la filtración de un informe de inteligencia que los vincula con narcotraficantes.

Un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública identificó a 116 policías que supuestamente estarían ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

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"No vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales", señaló la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en una rueda de prensa en la que se informó la pesquisa el miércoles.

El informe, divulgado el martes por el diario local La Nación, habría sido entregado el pasado 14 de abril a dos funcionarios del anterior presidente Rodrigo Chaves. Fernández asumió el poder en mayo con el respaldo de Chaves, quien ahora es su ministro de Hacienda.

El titular de Seguridad, Gerald Campos, señaló que enviará el documento a la fiscalía para que proceda contra los agentes presuntamente implicados y las autoridades que recibieron en ese entonces el informe "y no lo tramitaron".

"Hemos revisado todo y no se ordenó ninguna investigación", se quejó Campos, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Chaves.

Escoltas de criminales

De acuerdo con el informe, algunos de los agentes habrían desempeñado labores de escolta para los criminales, además de coordinar aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente con droga.

"No vamos a dejar que ese puñado ensucie el honor de los policías valientes y honorables de Costa Rica", afirmó la presidenta. Fernández agregó que los agentes que resulten condenados irán a una prisión de máxima seguridad.

Aliada del presidente Donald Trump, la mandataria derechista asumió con la promesa de aplicar mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.

FUENTE: Con información de AFP

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