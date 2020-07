Expertos destacan la importancia de la FANB en una transición en Venezuela

Aseguraron que se debe tener confianza en el cambio, ya que en procesos similares los regímenes se desplomaron cuando menos se esperaba. En el evento también estuvieron el presidente encargado, Juan Guaidó, y todo el equipo internacional de su gobierno, encabezado por el canciller Julio Borges y los embajadores.

El general chileno Óscar Izurieta Ferrer le envió un mensaje a la Fuerza Armada venezolana. “Restablecer el control territorial es fundamental para Venezuela y aquí la FANB tendrá un rol muy importante. La FANB se ha equipado con muchos elementos producidos en China y Rusia, pero ¿estos serán los que necesita la FANB? Cuando haya una transición, la FANB va a poder gozar de un régimen abierto al mundo, van a poder disfrutar de su profesión en Venezuela. ¿Quién no quiere disfrutar de su profesión? No hay transición contra la FANB, habrá transición con la FANB”, sostuvo.

El general Izurieta afirmó que “es muy difícil ser militar sin querer sobre todas las cosas a tu país” y que en Venezuela existe esperanza porque la mayoría de los militares no están corrompidos. Aseguró que durante la dictadura de Pinochet hubo una clara división entre el ejército y los aparatos represivos del régimen. Sostuvo que en la transición chilena fue fundamental que Pinochet se mantuviera como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

Por su parte, José Antonio Viera-Gallo, señaló que se debe tener confianza plena en el cambio, pues a su juicio ocurrirá cuando menos se espera y eso es importante que la Fuerza Armada lo comprenda. “Ningún régimen político es para siempre. Vimos caer todas las dictaduras: el régimen de Irán, el comunismo en Polonia y la Unión Soviética. Los militares que apoyan a Nicolás Maduro deben entender que ese régimen no es para siempre y que habrá un cambio. Las fuerzas opositoras deben mostrarse como una alternativa mejor a la situación de la dictadura”, indicó.

A su vez, dijo que no hay que prestar mucha atención a las declaraciones del Ministro de Defensa Vladimir Padrino López y las comparó con el caso chileno. “Pinochet una vez dijo: Moriré yo, pasarán generaciones y no habrá elecciones… Y miren lo que pasó”, reflexionó. Viera- Gallo señaló que en el caso chileno no hubo grupos paramilitares a diferencia de Venezuela.

“Allí hubo una separación entre el aparato represivo y la institucionalidad militar. El monopolio de la fuerza debe estar en manos de la Fuerza Armada”. El político chileno también recalcó que hubo una negociación previa al plebiscito entre fuerzas de cambio que apoyaban la dictadura y la oposición para avanzar hacia una normalización democrática.

El presidente Guaidó agradeció el apoyo de los analistas y sentenció que desde las fuerzas democráticas se han ofrecido todas las garantías para impulsar una transición junto a la Fuerza Armada. Detalló la situación de persecución y violación de los DDHH que viven los militares venezolanos y recordó que trabajan junto al mundo para seguir presionando al régimen y producir un cambio en el país.

Por último, el Comisionado Julio Borges agradeció el apoyo de todos los participantes y reiteró que la iniciativa de foros se mantendrá con nuevos expositores sobre la transición chilena.