EEUU comienza a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer.

FAIRFORD. - Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio, confirmó este sábado el ministro de Defensa de Reino Unido.

"Estados Unidos comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región", indicó el ministerio en X.

La AFP constató este sábado que bombarderos B1 estadounidenses aterrizaron en la base de Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el 1 de marzo que su país accedió a la petición de EEUU para utilizar las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

"La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos", argumentó en un mensaje grabado.

Starmer anunció hace una semana que había aviones de combate británicos en el aire que "ya han interceptado con éxito ataques iraníes". Subrayó, además, que Reino Unido sigue sin participar en la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán.

Objetivos en Irán

El Ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó más de 3.000 objetivos durante la primera semana de la ofensiva conjunta contra Irán.

Entre los objetivos se incluyen centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, bases de misiles y buques y submarinos de la Armada iraní, indicó el Mando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que las principales empresas estadounidenses de defensa acordaron cuadruplicar la producción de armas avanzadas.

El mandatario estadounidense aseguró que solamente la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra.

