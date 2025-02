Expresidente Álvaro Uribe: "No soborné ni mandé a sobornar a nadie"

Uribe Vélez señaló también que no conoce al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es considerado el “testigo estrella” en este caso. “No lo conozco y creo que no me conoce (...) no lo conocí, no lo busqué”, dijo.

El dirigente expresó que las interceptaciones de la Corte Suprema de Justicia fueron ilegales. Argumentó, además, que nunca realizó directamente ni a través del abogado Diego Cadena, "ninguna oferta y mucho menos para mentir”.

El también líder del Centro Democrático enfatizó: "En este juicio probaremos que su origen ha sido un proceso político, que su objetivo principal no es , como quedó claro en las palabras de la Fiscalía, desacreditar al senador Iván Cepeda”,

"Si yo hubiera tenido intención, dolo, deseo de sobornar a Juan Guillermo Monsalve o Pablo Hernán Sierra, ¿por qué solamente vine a pedir una verificación en 2018? Después de que esas declaraciones ellos las habían públicas, el senador Cepeda las había hecho públicas, y venían de 2011. Quiero que se tenga como prueba eso, señora jueza", afirmó.

Los argumentos de la defensa

El abogado Jaime Granados, de la defensa de Álvaro Uribe Vélez dijo que la Fiscalía tergiversó los hechos para perjudicar al exsenador.

"No es cierto que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hubiera dado órdenes al abogado Diego Cadena con el fin de que le ofreciera beneficios y mucho menos sobornos”, señaló Granados. También expresó que las grabaciones del reloj espía donde el protagonista es Juan Guillermo Monsalve se entregaron de forma tardía e incompleta.

FUENTE: Con información de W Radio / Infobae