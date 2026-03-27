viernes 27  de  marzo 2026
BRASIL

Expresidente Bolsonaro sale del hospital rumbo a su casa para cumplir prisión domiciliaria

El médico de Bolsonaro señaló que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,&nbsp; en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,  en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía. Fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro "acaba de recibir el alta", dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado. Señaló que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.

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"En términos generales está más o menos equilibrado" su estado de salud, indicó Caiado.

En su domicilio, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.

El líder derechista de 71 años fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía, tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos. Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.

Sin embargo, Bolsonaro no vuelve a la cárcel tras una decisión de la Corte Suprema que autorizó el traslado a su casa por razones "humanitarias" durante un plazo de 90 días prorrogables.

El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa. Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.

Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.

Varias cirugías

La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Jair Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.

Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos. La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.

El expresidente fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales, tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.

En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones. El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.

El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato. Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.

FUENTE: Con información de AFP

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