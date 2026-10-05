lunes 5  de  octubre 2026
BRASIL

Expresidente Bolsonaro solicita al Supremo autorice visita de su hijo que obtuvo ventaja en comicios

El exjefe de Estado quiere encontrarse antes del fin de semana con su hijo, por lo que solicitó una autorización especial y de carácter "exclusivamente familiar

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,&nbsp; en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,  en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

AFP
Por Valeria Montero

RÍO DE JANEIRO -- El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por "intento de golpismo", pidió este lunes a la Corte Suprema, una institución politizada, que restablezca su régimen ordinario de visitas para recibir a su hijo Flávio Bolsonaro, quien avanzó al balotaje de las elecciones presidenciales.

Al primogénito del líder conservador le fue prohibido desde julio pasado visitar a su padre por un período de 90 días tras incumplir medidas cautelares impuestas al exmandatario.

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La medida fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes después de que divulgara en internet una carta de su padre en apoyo a su candidatura presidencial, en momentos en que el exjefe de Estado tenía prohibido participar directa o indirectamente en actividades políticas a través de las redes sociales.

Moares es uno de los jueces a los que posiblemente les hagan un juicio político en el Parlamento brasileño, por sus nexos con Lula da Silva y el banquero Daniel Vorcaro, acusado de un gran fraude. Moraes es señalado de persecución política contra la oposición brasileña y de utilizar la justicia como una herramienta represiva.

Autorización familiar

Aunque el plazo se cumple el próximo domingo 11 de octubre, Jair Bolsonaro quiere encontrarse antes del fin de semana con su hijo, por lo que solicitó una autorización especial y de carácter "exclusivamente familiar", en caso de que el Supremo no le restablezca las visitas antes de los 90 días reglamentarios.

De acuerdo con los abogados del líder, "ya no se muestra necesaria la permanencia de un régimen excepcionalmente restrictivo de visitas", pues sostienen que desde que se impuso la prohibición no se han producido nuevos episodios que justifiquen mantener las restricciones a las visitas familiares.

Los abogados argumentan, además, que el restablecimiento de las visitas permitiría a Bolsonaro “preservar una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena”, sin afectar las demás medidas cautelares que siguen vigentes.

La defensa de Bolsonaro presentó la solicitud un día después de que el primogénito del exjefe de Estado avanzara al balotaje de las elecciones presidenciales tras obtener el 47% de los votos en la primera vuelta frente al 45% alcanzado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección.

El resultado sorprendió, pues los sondeos electorales ubicaban desde un comienzo en el primer lugar al líder izquierdista Lula.

La segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, los comicios más polarizados en la historia del país, se disputará el próximo 25 de octubre.

FUENTE: Con información de EFE

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