El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.

BRASILIA.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió temporalmente del régimen de arresto domiciliario para ser trasladado nuevamente a un hospital debido a fuertes dolores abdominales, una complicación relacionada con el intento de asesinato que sufrió en 2018.

Carlos Bolsonaro, segundo hijo del exmandatario, confirmó el ingreso hospitalario y atribuyó el deterioro de su salud a las condiciones de reclusión. Según afirmó, su padre "se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", en referencia a la condena de 27 años de prisión que recibió por su participación su supuesto intento de golpe de Estado.

Secuelas del atentado de 2018

El exmandatario arrastra problemas de salud desde que fue apuñalado en septiembre de 2018 durante un acto de campaña electoral. El ataque, perpetrado por Adélio Bispo de Oliveira, quien estuvo vinculado al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas. Las autoridades determinaron que el agresor padecía problemas mentales.

"Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, sin haber desviado un centavo de los fondos públicos, bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de nueve cirugías", manifestó Carlos Bolsonaro.

El hijo del expresidente también denunció que las condiciones de reclusión están agravando el estado físico y emocional de su padre.

Acusaciones contra el Tribunal Supremo

Carlos Bolsonaro sostuvo que "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro, de una manera u otra", y realizó acusaciones contra el presidente del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, a quien atribuyó una presunta conspiración contra el exmandatario.

También cuestionó las restricciones impuestas a las visitas familiares. "El único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto", declaró.

El segundo hijo del exmandatario no precisó el hospital al que fue trasladado su padre ni ofreció mayores detalles sobre su condición médica.

FUENTE: Con información de Europa Press