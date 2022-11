Expresidente de Costa Rica apadrina a opositor cubano

"Me sumo sumo a la campaña para pedir la libertad del periodista Lazaro Yuri Valle Roca, recluido en La Habana... Quiero manifestar al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios innobles, con la tortura y prisión de hombre y mujeres que se oponen y no van a callar las voces", afirmó el expresidente Arias.