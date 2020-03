Expresidente de Ecuador llama a conformar un Gobierno de Unidad Nacional

¿Cuáles son las consideraciones que tomaron en cuenta en Cauce Democrático para hacer este llamado a la formación de un Gobierno de Unidad Nacional?

Pienso que en la historia del país nunca Ecuador enfrentó el desafío sanitario que hoy tiene por delante. Que puede costar la vida de miles, de decenas de miles o de centenares de miles, y no exagero: eso es enteramente posible. Particularmente me preocupa lo que ocurre en Guayaquil porque cuando llegó el virus al Ecuador las diferencias entre Guayaquil y el resto del país no eran mayores. Y hoy son enormes. Esto para hablar del problema sanitario. Pero el problema económico del Ecuador, que ya era extremadamente grave, hoy se ha vuelto casi inmanejable.

¿Qué le hace pensar que el gobierno oirá este llamado si hasta ahora ha permanecido impávido ante una serie de iniciativas que han surgido para ayudarle?

Es posible que este llamado de Cauce Democrático caiga en el vacío, ya sea porque al gobierno no le parezca un tema de interés, considere que puede batirse solo y salir adelante o piense que Ecuador no es un país de consensos. Y sobre esto último, sin duda, tiene razón porque el Ecuador así ha sido siempre.

Pero hoy el Ecuador se encuentra un desafío como no había tenido antes. Y pienso que eso hará pensar al gobierno, a los sectores sociales y empresariales, al movimiento indígena, a los partidos políticos y a los futuros candidatos a la Presidencia de la República que no es el momento para que cada uno, por su lado, crea tener la razón: es un momento en que todos los ecuatorianos tenemos que poner el hombro para salir adelante. Y si quiere, para ponerlo en términos dramáticos, para salvar a Guayaquil que, por el camino que va, puede, en una o dos semanas, enfrentar situaciones muy parecidas a las del norte de Italia o a las de Madrid.

¿Cómo debe entenderse este llamado a un Gobierno de Unidad Nacional que, como es obvio, seguiría presidiendo Lenín Moreno? ¿Cuáles serían sus características?

No puede ser la tradicional alianza política de todos para participar en un gobierno. Pero si creo que es necesario, para que se sientan comprometidas las fuerzas económicas, sociales y políticas con el destino del Ecuador, formar parte del gobierno. Porque estando dentro del gobierno, no solo que participan en sus decisiones sino que, mediante sus influencias en los partidos, pueden conseguir los votos para que se aprueben las leyes que probablemente será necesario mandar a la Asamblea Nacional.

Un gobierno de esta naturaleza enviará un soplo de optimismo al Ecuador atemorizado, frustrado y sin la esperanza en este momento. Un gobierno de esa naturaleza enviará a la comunidad internacional un extraordinario mensaje de que tenemos un régimen en capacidad de enfrentar esta guerra contra esta epidemia, que es mucho más difícil que enfrentar un conflicto de frontera, como aquellos que tuvimos con el Perú.