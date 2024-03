Expresidentes critican a Maduro por negar inscripción a candidata opositora

María Corina Machado, líder actual de la oposición venezolana y candidata inicial a las elecciones presidenciales del 28 de julio, alertó a través de las redes sociales sobre una maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática, Corina Yoris.

El pasado viernes 22 de marzo María Corina Machado anunció a su sucesora Corina Yoris, para los comicios del 28 de julio. Una venezolana de bajo perfil público, licenciada en Filosofía y Letras, y doctora en Historia, es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y una persona sin militancia política conocida.

La designación de la académica Corina Yoris como aspirante sustituta ante la inhabilitación de Machado fue recibida con con gran aceptación por la opinión pública de la oposición, que teme, sin embargo, que el chavismo intente frenar también su candidatura.

En este sentido, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana destacó en su cuenta X, que “Nicolás Maduro no acepta a las Corina, se me informa. No acepta que Maria Corina apoye a nadie y le impondrá a la oposición el candidato. No habrá elecciones democráticas, como en Cuba y Nicaragua. No podrán ser reconocidas por la comunidad internacional. Amanecerá y veremos”.

Agregó que el único candidato que acepta el “narcodictador Nicolás Maduro es a Nicolás Maduro. Le tiene miedo a las mujeres, a las Corina y también a la primera combatiente. ¿Qué le pasa paisano? ¿Es usted misógino?”, cuestionó Pastrana.

Mientras que el expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, sostuvo en su cuenta de la red social X, que Maduro le tiembla a María Corina Machado, que por eso la inhabilita. Y ahora le corre a Corina Yoris, “una brillante académica, madre y abuela de Venezuela”.

Quiroga afirmó que el objetivo del dictador Maduro es acabar con la democracia venezolana de forma permanente, contando con la complicidad de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de Colombia Gustavo Petro, de Brasil Lula Da Silva y de México André Manuel López Obrador (AMLO), quienes respaldan la brutal dictadura que ignora los Acuerdos de Barbados y ataca a María Corina Machado.

“Maduro está pidiendo a Putin, Biden o Lula, un trasplante testicular urgente. Cobarde y dictador” argumentó.

María Corina Machado, fue elegida como candidata presidencial en las primarias de la oposición venezolana, el pasado 22 de octubre, tras conseguir el 92% de los votos, lo que representó un respaldo significativo por parte del pueblo venezolano, pero fue inhabilitada políticamente para ocupar cargos públicos por un periodo de 15 años, de acuerdo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, al servicio de la dictadura.

La decisión tomada echó por tierra el Acuerdo de Barbados firmado en octubre pasado, el cual tenía como objetivo establecer un mecanismo para resolver las inhabilitaciones políticas impuestas por el chavismo con el fin de obstaculizar la competencia en las elecciones. Esto se debe a la pérdida de gran parte del respaldo popular.

No obstante, María Corina Machado lejos de apartarse del mapa político venezolano por su inhabilitación, que tildó como algo “írrito, totalmente inconstitucional y cobarde”, advirtió que seguirá “recorriendo” Venezuela para llevar “fuerza y esperanza a cada rincón del país” y pese a la represión y persecución de la dictadura contra dirigentes nacionales del partido “Vente Venezuela” de la líder opositora.

FUENTE: Cuentas de la red social X de los expresidentes de Colombia y Bolivia Andrés Pastrana y Jorge "Tuto" Quiroga, El País, CNN, Grace 24, La Patilla, Confirmado.com