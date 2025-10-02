Régimen de Maduro denuncia presencia de cazas estadounidenses cerca de sus costas

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025

CARACAS - El régimen de Nicolás Maduro denunció este jueves que aviones de combate de Estados Unidos, supuestamente, sobrevolaron las cercanías de las costas venezolanas, en el marco del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe como parte de sus operaciones de interdicción contra el narcotráfico .

En un mensaje televisado, el ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López , aseguró que el sistema de defensa aéreo venezolano detectó “más de cinco vectores”, en referencia a aeronaves militares estadounidenses . Según dijo, “el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas” y calificó la acción como “provocación y amenaza”.

POLÍTICA Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

"Rutas del narcotráfico"

Desde hace casi un mes, Washington reforzó su presencia en la región con el despliegue de 10 aviones F-35 en Puerto Rico y ocho buques de guerra, como parte de un operativo dirigido a cortar las rutas del narcotráfico en el Caribe.

La Casa Blanca ha señalado que estas operaciones son una respuesta directa al tráfico ilícito que opera, presuntamente, con complicidad del régimen chavista.

En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses destruyeron cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes, en una muestra de la determinación de la administración de Donald Trump, por enfrentar las redes criminales que operan desde aguas cercanas a Venezuela.

"Actividades ilícitas"

Maduro, aislado internacionalmente y señalado por sus vínculos con el narcotráfico, reaccionó acusando al presidente Trump de utilizar estas operaciones como un “pretexto” para derrocarlo y adueñarse del petróleo venezolano.

Sin embargo, en Washington se sostiene que la ofensiva militar busca frenar las actividades ilícitas que han convertido a Venezuela en un santuario de carteles y organizaciones criminales transnacionales.

La maniobra de Maduro intenta presentarse como víctima de un “asedio imperial”, pero en realidad expone la creciente presión internacional contra un régimen que, además de mantener a Venezuela sumida en la peor crisis humanitaria de su historia, se ha convertido en un factor de desestabilización en la región.

FUENTE: Con información de AFP