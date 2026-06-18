Ex primera dama de Perú solicita indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo

LIMA.- La exprimera dama de Perú, Eliane Karp, solicitó al próximo presidente del país que conceda un indulto humanitario a su esposo, Alejandro Toledo, condenado a 20 años y seis meses de prisión por corrupción y recluido en el penal de Barbadillo, donde también permanecen otros exjefes de Estado peruanos.

Karp dirigió su petición a "quien resulte ganador" de las elecciones presidenciales, que, con más del 99,3% de las actas escrutadas, favorecen a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La exprimera dama apeló a la "misericordia" de las futuras autoridades para atender la situación médica del exmandatario.

"Que lo manden a casa y a la clínica que necesita", reclamó Karp desde Israel durante una entrevista concedida a la cadena Panamericana.

Karp aseguró que la solicitud no busca desconocer la condena impuesta a Toledo, sino permitirle recibir atención médica adecuada ante el deterioro de su salud.

La condena por el caso Odebrecht

Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, fue condenado a finales de 2024 a 20 años y seis meses de prisión por su participación en el caso Interoceánica Sur, una de las investigaciones derivadas del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina.

La sentencia estableció que el exmandatario recibió 35 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a la empresa con la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Perú y salpicó a varios expresidentes y altos funcionarios.

Preocupación por su estado de salud

La situación médica de Toledo, de 80 años, fue una cuestión recurrente durante todo el proceso judicial. Su defensa y familiares han insistido en diversas oportunidades en que el exmandatario enfrenta múltiples problemas de salud que requieren atención especializada.

A comienzos de este año, un informe médico presentado por la familia señaló que Toledo requería hospitalización inmediata debido a diversas afecciones.

El documento también advirtió sobre el riesgo de que sufra un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca grave si continúa bajo el actual régimen penitenciario.

Pedido en medio de la transición presidencial

La solicitud de Karp se produce mientras Perú espera la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial y en medio del debate sobre la posibilidad de conceder beneficios humanitarios a exfuncionarios condenados que enfrentan enfermedades graves.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no se han pronunciado sobre la petición formulada por su esposa, mientras el futuro gobierno se prepara para asumir el poder en uno de los escenarios políticos más polarizados de los últimos años.

FUENTE: Con información de Europa Press