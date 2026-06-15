lunes 15  de  junio 2026
ARQUEOLOGÍA

Gobierno de Perú denuncia la destrucción "intencional" de un milenario geoglifo prehispánico

Traficantes de terreno son los responsables de la destrucción de “El Triple Espiral” en represalia por el desalojo de un área arqueológica

El milenario geoglifo prehispánico guardaba similitudes con los de Nasca (Ministerio de Cultura de Perú)

El milenario geoglifo prehispánico guardaba similitudes con los de Nasca (Ministerio de Cultura de Perú)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA -- Un geoglifo prehispánico de más de 1.000 años de antigüedad, vinculado al culto del agua, fue destruido en su totalidad por invasores de tierras tras haber sido desalojados de un área arqueológica en el norte de Perú, informó este lunes el gobierno.

La figura afectada, conocida como “El Triple Espiral”, se ubicaba en el distrito de Laredo, en la región de La Libertad, a unos 560 kilómetros al norte de Lima sobre la costa peruana.

Lee además
Keiko Fujimori informó que durante su viaje estará en comunicción con su equipos. (AFP)
BALOTAJE

Fujimori sale de Perú en medio del recuento de votos para cumplir con un viaje familiar
El presidente de Perú, José María Balcázar, coordinará acciones con las fuerzas de seguridad. (AFP)
ELECCIONES

Presidente de Perú reprograma su viaje a Europa ante eventuales protestas por resultados del balotaje

“La secuencia de los hechos permite presumir que este atentado constituiría una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutadas por el Estado”, indicó el ministerio de Cultura en un comunicado.

La dimensión del geoglifo superaba los 20 metros de largo por seis metros de ancho, y guardaba similitudes con los de Nasca, en la costa sur de Perú.

La autoridad cultural expresó en un comunicado “su más enérgico rechazo y condena por la destrucción total del geoglifo”, que era un testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

De acuerdo con la policía y funcionarios del ministerio, el geoglifo fue borrado de manera intencional, mediante la remoción del terreno por parte de traficantes de terreno del área arqueológica.

“El Triple Espiral” se hallaba en una zona arqueológica estatal conocida como Quebrada Santo Domingo, de 1500 hectáreas, donde se conservan evidencias de ocupación humana desde hace unos 11.000 años hasta el siglo XV.

La destrucción ocurre pocos días después de una intervención realizada por la policía para retirar construcciones ilegales levantadas cerca del monumento arqueológico, según la prensa.

Embed - Trujillo: destruyen geoglifo de más de mil años que estaba en riesgo por invasiones

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Ajustado conteo electoral prolonga la incertidumbre política en Perú

Perú, país dividido en incertidumbre tras segunda vuelta de comicios

Partido de Fujimori rechaza recuento de votos del balotaje propuesto por Sánchez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
Cuba

Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.
GoFundMe

Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

Te puede interesar

Nuevas directrices amplían el intercambio de información entre instituciones financieras y agencias federales en EEUU.
FINANZA E INMIGRACIÓN

Nuevas reglas facilitan intercambio de información entre bancos y autoridades federales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen referencial.
ACCIÓN LEGAL

Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente