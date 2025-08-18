lunes 18  de  agosto 2025
JUSTICIA

OFAC sanciona por narcotráfico a exministro de Seguridad de Costa Rica

Celso Gamboa fue detenido en junio pasado a pedido de EEUU y un mes después fue acusado formalmente por narcotráfico por el Departamento de Justicia.

El exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica, Celso Gamboa

El exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica, Celso Gamboa

Cortesía X @CelsoGamboaCR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- Estados Unidos sancionó este lunes, 18 de agosto, al exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica, Celso Gamboa, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, informó un jefe policial costarricense.

Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad Pública en 2014 y juez desde 2016 hasta 2018. Fue detenido en junio pasado a pedido de Estados Unidos y un mes después fue acusado formalmente por narcotráfico por el Departamento de Justicia.

Lee además
El presidente Gustavo Petro en su cuarta visita a Venezuela desde la reanudación de las relaciones bilaterales, recibido por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
POLÉMICA

Ibéyise Pacheco dice que acuerdo de Petro y Maduro busca "fortalecer el narcotráfico y la guerrilla del ELN"
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Crimen organizado

Sheinbaum descarta "invasión a México" tras reportes de orden de Trump contra cárteles del narcotráfico

El director del Organismo (policía) de Investigación Judicial de Costa Rica, Randall Zúñiga, dijo en X que fueron notificados por las autoridades estadounidenses de la sanción aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro a Gamboa y otros tres costarricenses acusados de trasiego de drogas.

"Como resultado de esto, todos los activos (propiedades, cuentas y vehículos) quedan bloqueados" en Estados Unidos, señaló el funcionario.

El narcotráfico penetra en Costa Rica

Según un comunicado del Departamento del Tesoro compartido por Zúñiga, Gamboa "blanqueó las ganancias ilícitas" del narcotráfico por medio de su bufete legal y del equipo Limon Black Star FC de la segunda división del fútbol costarricense, también sancionados.

Los otros costarricenses sancionados -ligados a Gamboa- son los presuntos narcotraficantes Edwin López -detenido el mismo día que el exministro-, Alejandro James Wilson y Alejandro Arias.

Gamboa fue detenido dos semanas después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite, por primera vez en su historia, la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo.

Zuñiga advirtió que las instituciones financieras, entidades o empresas costarricenses "que tengan relación" con los cuatro individuos y las dos empresas sancionadas están "expuestas" al "bloqueo de sus activos" y la "imposibilidad" de operar en territorio estadounidense.

Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá operan en la frontera entre Colombia y Venezuela

Wall Street cierra estable con el ojo puesto en política monetaria

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso