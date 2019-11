Fabiana Rosales "Estamos luchando para garantizar derecho a la salud"

19 de noviembre de 2019 - 19:11

"Al régimen no le importa el dolor de una madre que por no tener un tratamiento ve como se apaga la luz de su hijo. No les duele ver como mujeres embarazadas son ruleteadas por centros médicos para poder traer un hijo al mundo, no les importa que un niño sufra por malnutrición", recalcó Rosales a través de su cuenta personal en Twitter.