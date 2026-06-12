sábado 13  de  junio 2026
POLÍTICA

Periodista agradece plan de EEUU para Venezuela: "Estamos en buenas manos"

"Nadie más idóneo" para capitanear tutelaje de EEUU en Venezuela que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el periodista Orlando Avendaño

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026.&nbsp;

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026. 

EFE
El periodista venezolano Orlando Avendaño, denunció través de un video al régimen de Nicolás Maduro por persecución y acoso.

El periodista venezolano Orlando Avendaño, denunció través de un video al régimen de Nicolás Maduro por persecución y acoso.

CAPTURA DE VIDEO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La situación de Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, fue analizada por el periodista Orlando Avendaño. Señaló que, aunque el país no está bien, hay señales importantes tras el tutelaje de la Administración de Donald Trump. Llamó a entender dónde se encuentra Venezuela actualmente.

"Estamos en buenas manos. Tenemos un aliado formidable: Nadie más idóneo para capitanear esto que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, o Mauricio Claver-Carone, quien asesora el tutelaje. No hemos tenido un mejor liderazgo en la oposición que el de hoy, en voz de María Corina Machado", dijo Avendaño en su cuenta de Instagram, este viernes.

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Sostuvo que los venezolanos tienen derecho a presionar y a tener su propia agenda, "tenemos derecho a ser caprichosos, porque somos quienes sufrimos primeramente, esa realidad. Pero que ello no nos lleve al desagradecimiento".

Expresó que sí ha habido cambios institucionales y una marginal apertura política "es gracias a Estados Unidos, gracias al presidente Trump, y no reconocerlo es mezquino, ingrato e impreciso. Así como es mezquino no reconocer que los esfuerzos de liderazgo opositor fueron decisivos para construir las condiciones que permitieron el 3 de enero", cuando fue capturado Maduro.

El periodista reconoció que en el país se profundiza el drama humanitario y el hambre aumenta. "Pero, esta dramática realidad, no puede quitarnos la certeza de que, con el suficiente esfuerzo por parte de nosotros, guiado por nuestro liderazgo y con el apoyo de un aliado formidable, el futuro es alentador", expresó.

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Presencia de EEUU

Dentro de los cambios referidos por Orlando Avendaño, desde que Venezuela está bajo el tutelaje de EEUU y con Delcy Rodríguez como gobernante interina, se encuentra la amnistía, liberaciones y excarcelaciones de presos políticos, entre ellos los tres efectivos de la Policía Metropolitana que salieron de la cárcel tras 26 años. Sin embargo, reconoció que aún hay presos políticos y persecución.

A su vez, mencionó a los exiliados que han retornado al país.

También destacó la presencia estadounidense en el país y los viajes frecuentes a Caracas de funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump, así como la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro.

Aseveró también que el empresario Raúl Gorrín, acusado de varios delitos en EEUU, está detenido y recordó la destitución del general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro durante 14 años, y de Tarek William Saab, quien fue fiscal generada desde 2017 y sobre quien pesan denuncias de violación de derechos humanos.

Avendaño puntualizó, además, que los medios de comunicación han empezado a reportar la realidad del país.

Llamó a decirle al régimen cubano que nada ha cambiado, el cual "ya no se oxigena gracias al petróleo venezolano, o a las FARC o al ELN, que han tenido que replegarse hacia Colombia, según reportes de periodistas de la zona fronteriza".

FUENTE: Con información de Orlando Avendaño

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