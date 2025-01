Fallece el presidente de AM Center y FM Center, hermano de la esposa de Ricardo Montaner

MIAMI.- El empresario radial Rodolfo Rodríguez Miranda, presidente de los circuitos AM Center y FM Center, falleció este sábado en la isla de St. Maarten . La nota que enluta al mundo de la radio en Venezuela, la dio a conocer el circuito radial a través de sus plataformas sociales. Era el hermano mayor de Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner.

A través de un comunicado , el circuito radial expresó su pesar por la pérdida del conocido empresario que se encontraba acompañado de su familia al momento de su deceso, cuya circunstancias no han trascendido.

"Con profundo pesar que nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que este sábado 04 de enero de 2025 falleció Rodolfo Rodríguez Miranda", expresa el comunicado.

Y subraya que "para el público venezolano, su nombre es y será eternamente sinónimo de radio, entretenimiento, música, espectáculos, publicidad y medios de comunicación".

El comunicado señala que “somos una familia”, un mensaje que recalcó incansablemente Rodolfo Rodríguez Miranda a quienes lo acompañaron en las distintas compañías que dirigió.

"Descubrió, promovió y apoyó incansablemente a los artistas venezolanos, muchos de los que hoy figuran como los más importantes de las últimas décadas. Y como uno de los empresarios discográficos más destacados en Latinoamérica, llevó el nombre de nuestro país a lo más alto", explica el comunicado

"...Un constante explorador de estrategias para innovar en el desafiante mercado venezolano, en el que apostó por el desarrollo del talento nacional".

Destacaron que el empresario siempre estuvo comprometido y promoviendo el talento de los artistas venezolanos. "Y como uno de los empresarios discográficos más destacados en Latinoamérica, su sello llevó el nombre de nuestro país a lo más alto través de la música", sostuvo.

Asimismo, informaron que Rodríguez Miranda estuvo sus últimos momentos en compañía de su esposa, hijas y nieto en la isla de St. Maarten, Países Bajos.

El cantante Ricardo Montaner reaccionó a la noticia y tuiteó que tanto él como su familia se encuentran en estado de shock, profundamente tristes y sorprendidos, pues Rodríguez Miranda era su cuñado y hermano mayor de su esposa Marlene.

"Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje... Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, el me convirtió en el artista que quería ser, toda #Venezuela y luego en el continente, me conocieron después de grabar para su sello", agregó el cantautor.

Su aporte a la música en Venezuela, es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80’s. También el líder del circuito de radio mas grande de Venezuela. Tristeza profunda, escribió Ricardo Montaner en su cuenta X.

Escribo esto, en estado de shock.



Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido #RodolfoRodriguezMiranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa.

El fue quien me sacó de abajo…

Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, el me… — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 4, 2025

FUENTE: COMUNICADO CIRCUITO RADIAL