Fallece el cineasta Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza

La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de "The Little Hours" durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah.

La información que se conoce hasta los momentos expone que el asistente del director de 47 años lo halló inconsciente en su domicilio alrededor de las 10:30 a.m.. Pese a que llamó a emergencias, los paramédicos no pudieron hacer nada pues ya había fallecido.

Las autoridades revelaron que la hipótesis que se maneja apunta a un posible suicidio; sin embargo, continúan con la investigación para confirmar la causa del deceso.

La noticia ha consternado a la industria del entretenimiento de Hollywood.

Trayectoria

Jeff Baena nació el 29 de junio de 1977 en Miami, Florida, donde también creció.

Su pasión por el cine lo llevaron a mudarse a Nueva York para estudiar en la Escuela de Cine, y posteriormente se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños.

Incursionó en Hollywood como asistente de producción para los directores Robert Zemeckis (Forrest Gump, El Náufrago o Volver al futuro) y David O. Russell (El luchador o Tres Reyes Magos), con quien Baena coescribió el guion del filme I Heart Huckabees (2004), protagonizada por Dustin Hoffman y Lily Tomlin.

Fue en 2014 cuando debutó con el proyecto Life After Beth, una comedia de terror protagonizada por su entonces novia Aubrey Plaza. Otros títulos del cineasta que destacaron fue Joshy (2016), The Little Hours (2017) y Horse Girl (2020).

En mayo de 2021, Plaza reveló, por medio de una publicación en Instagram, que ella y el director se habían casado tras una década de romance.