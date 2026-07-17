sábado 18  de  julio 2026
REPRESIÓN

Denuncian nuevas violaciones a derechos de presos políticos en Venezuela

Una ONG solicitó la intervención de mecanismos internacionales tras denunciar presuntos abusos en la prisión Rodeo I

Momento en que el régimen de Nicolás Maduro traslada a más de 700 presos políticos a los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón, el 31 de agosto de 2024.

Momento en que el régimen de Nicolás Maduro traslada a más de 700 presos políticos a los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón, el 31 de agosto de 2024.

Cortesía ONG OVP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este viernes una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte), luego de sostener una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, quien, según la organización, minimizó los hechos reportados.

"Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan", indicó la ONG en un comunicado publicado en X.

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El comité sostuvo que es grave que en lugar de ofrecer garantías para la protección de las víctimas y los testigos, se transmitieran mensajes orientados a desalentar las denuncias, desacreditar la documentación independiente y atribuir las consecuencias de la situación a quienes ejercen su derecho a exigir justicia.

"Investigación imparcial"

La respuesta institucional, prosiguió la ONG, confirma un patrón denunciado reiteradamente, "la prioridad de las autoridades no ha sido investigar, proteger a las víctimas ni garantizar la rendición de cuentas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad hacia los propios familiares y organizaciones de derechos humanos".

Ante esta situación, la ONG exigió una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales competentes.

También solicitó la destitución del ministro del Servicio Penitenciario y de "todos los funcionarios responsables de esta actuación por incumplir reiteradamente su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizar a sus familiares".

Igualmente, pidió el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.

Represión

La semana pasada, la ONG denunció que detenidos en la prisión de Rodeo I, cerca de Caracas, fueron "golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno" para presionarlos a volver a sus celdas luego de pasar días en el patio tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Familiares de los presos políticos en Venezuela aseguran que las autoridades los han abandonado tras los terremotos, lo que, según dijeron, se refleja en el deterioro de la alimentación y en la falta de atención de algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los dos terremotos que ya dejan más de 5.000 muertos

FUENTE: Con información de EFE

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