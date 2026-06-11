Foro Penal denuncia que 87 presos políticos en Venezuela suman más de dos años de detención preventiva

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

CARACAS.- La ONG Foro Penal denunció que, en Venezuela, 87 presos políticos llevan más de dos años en detención preventiva, lo cual es irregular y contrario a derecho.

"De estos 87 presos políticos, 57 incluso ya superan el lapso máximo excepcional de 3 años en detención preventiva. Todos tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares", señaló el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal en sus redes sociales.

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El miércoles 10 de junio en la noche, el equipo del Foro Penal en Caracas denunció que las autoridades de la cárcel del Rodeo I "no aceptan los documentos de asignación" de abogados de la ONG y los remiten al Ministerio de Justicia.

La organización recordó que acompaña las gestiones de los familiares de los presos políticos.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que hasta la noche del martes habían verificado 15 excarcelaciones de presos políticos.

Silencio del régimen

La organización Provea señaló que la administración de Delcy Rodríguez no responde a la ONU sobre irregularidades en la designación del fiscal general, Larry Devoe, y la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato.

"Las expertas de la ONU advierten que las mismas personas que no cumplen estándares requeridos y contra quienes existen alegaciones creíbles de abuso de poder y violaciones de derechos humanos, tuvieron éxito en sus postulaciones para estos puestos", indicaron.

A su vez, Provea señaló que este proceder de quienes están en el poder no es nuevo.

"No es la primera vez, desde junio de 2021, el Estado (régimen)venezolano solo ha respondido una de las 24 comunicaciones recibidas de los mecanismos de derechos humanos de la ONU. El silencio no detiene el proceso: el 9 de abril, la Asamblea Nacional designó a la Defensora y al Fiscal de manera ilegítima y con irregularidades", puntualizaron.

FUENTE: Con información del Foro Penal