Conferencia Episcopal Venezolana lamenta muerte de madre de preso político y pide liberar a perseguidos

Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, llevó meses peregrinando por centros de reclusión sin recibir noticias sobre su hijo Víctor Quero, preso político del chavismo desde el 1 de enero de 2025

CARACAS.- La Iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), lamentó el deceso de Carmen Teresa Navas, producida 10 días después de que el régimen le informó sobre la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, mientras estaba bajo custodia del Estado.

En un comunicado, el clero dijo que eleva oraciones por el descanso eterno de la madre del preso político, "tras meses de lucha por obtener información sobre su hijo y luego de haber experimentado el profundo de su muerte". El chavismo informó a la señora el fallecimiento de su hijo, ocurrida en julio de 2025, el 7 de mayo y tras más de un año de silencio.

Desde la CEV indicaron que el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, de 82 años, pone una vez más ante la opinión pública nacional e internacional "la dramática realidad de los privados de libertad debido a sus opiniones y posiciones políticas y la que junto a ellos sufren cada día sus familiares y allegados por las faltas de respuestas adecuadas de las autoridades a sus justos reclamos. El dolor de estos hermanos es el dolor de todos los venezolanos".

La Iglesia insistió en su llamado a que la administración interina a cargo de Delcy Rodríguez libere a todos los presos políticos.

“Reiteramos nuestro llamado a la plena liberación de los presos políticos. Este es un camino imprescindible para restituir la convivencia y la paz ciudadanas que tanto anhelamos los venezolanos”, señaló la CEV en un comunicado la noche del lunes 18 de mayo.

Madres de presos políticos

Desde noviembre de 2025, cinco madres murieron sin ver a sus hijos en libertad, denunció la ONG Centro por la Justicia y la Paz (Cepaz). Además de Carmen Teresa Navas, las fallecidas son Yenny Barrios, Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas.

Barrios, activista y paciente oncológica, falleció el pasado 5 de noviembre. Siete días después, su hijo Diego Sierralta, recibió la boleta de excarcelación. Esta madre fue detenida en septiembre de 2024, tras las elecciones presidenciales, y excarcelada en diciembre de ese año.

FUENTE: Con información de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)/Efecto Cocuyo