Excarcelan a periodista y editor venezolano tras 11 meses detenido

El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 y excarcelado el 4 de febrero de 2026

CARACAS. - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó la excarcelación del periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla.

Branker estuvo 11 meses como preso político: fue detenido el 20 de febrero del año de 2025. Se le acusó de la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración.

Fue excarcelado este miércoles 4 de febrero y estaba recluido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, a 133 kilómetros de Caracas.

"Los familiares de Rory Branker recibieron una llamada con la noticia de su excarcelación. Estuvo injustamente detenido durante 11 meses y 15 días", señaló el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) resaltó que el periodista fue víctima de detención arbitraria, "víctima de desaparición forzada, aislamiento prolongado y traslados".

Branker tenía un solo hermano, Erman Branker, que le llevaba alimentos a la cárcel, y quien falleció de un infarto durante el cautiverio del periodista. Su mamá tiene 80 años y presenta quebrantos de salud.

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 30 presos políticos durante el 4 de febrero.

Amnistía y periodistas

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, señaló en un video que, aunque se reconoce la legitimidad de la propuesta del régimen interino de una ley de amnistía, los cinco periodistas que permanecen detenidos no han cometido delitos que deban perdonarse.

"Su libertad, y la de otros 30 excarcelados en los últimos dos años, debe responder al reconocimiento de su inocencia y al respeto pleno del derecho a informar", dijo Ruíz.

A juicio del representante del gremio periodístico, "una ley de amnistía exige una discusión amplia y honesta, no puede convertirse en un mecanismo de impunidad para quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos. La amnistía debe servir para reparar injusticias, no para consagrarlas, pero el problema no termina con quienes hoy están tras las rejas".

FUENTE: Con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa/Foro Penal