Fatal accidente de helicóptero turístico en Brasil deja 4 muertos

Imagen facilitada por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro que muestra a bomberos trabajando para extinguir un incendio tras la caída de un helicóptero —accidente en el que murieron cuatro personas— en el Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro (Brasil), el 8 de agosto de 2026.

BRASILIA_ Cuatro personas murieron después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en una zona de difícil acceso en Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro. Entre las víctimas se encuentran el piloto de la aeronave y tres turistas de nacionalidad colombiana, miembros de una misma familia, según informó el diario brasileño O Globo.

El accidente ocurrió durante la mañana del sábado, cuando el aparato, un Robinson R44 operado por la compañía Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., cayó en una zona de vegetación densa próxima a Vista Chinesa. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 11:11 horas (hora local).

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Las autoridades locales confirmaron la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, cuyos cuerpos quedaron calcinados como consecuencia del accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Alessandro Rocha, el piloto, y las turistas colombianas Rocío Cubillos, de 59 años; Sofía Murillo, de 17, y Wendy Manrique, de 37.

Según el citado medio, la familia colombiana estaba integrada por seis personas que habían llegado a Río el pasado lunes y tenían previsto permanecer en la ciudad hasta el próximo martes.

Vuelo turístico

Los seis familiares habían contratado un vuelo panorámico para conocer la ciudad desde el aire por unos 4.400 reales brasileños. Sin embargo, se dividieron en dos grupos para realizar el recorrido.

Las tres mujeres que posteriormente fallecieron despegaron aproximadamente a las 10:40 horas, mientras los otros tres familiares permanecieron en tierra a la espera del regreso del helicóptero.

Recuperan los cuerpos entre la vegetación

Tras el siniestro, efectivos del Grupo de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos localizaron la aeronave. Los cuerpos fueron recuperados mediante un sistema de izado y posteriormente trasladados por una tirolina antes de ser enviados al Instituto de Medicina Legal (IML).

Uno de los familiares relató a O Globo que mantuvo contacto por mensajes con sus allegados durante el inicio del recorrido y mientras esperaba el regreso de la aeronave. Sin embargo, la comunicación se interrumpió repentinamente cuando su hermana dejó de responder.

Posteriormente, escuchó a trabajadores comentar que el piloto había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia y, aproximadamente una hora después, conoció la noticia del accidente a través de los medios de comunicación.

Un helicóptero cayó en el Parque Nacional de Tijuca en Río de Janeiro y dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidashttps://t.co/lIWfmjcCsf — América Noticias (@noticiAmerica) August 9, 2026

El piloto, que también murió en el lugar, contaba con casi dos décadas de experiencia como piloto e instructor de ultraligeros y helicópteros, según información publicada en sus redes sociales, donde compartía imágenes y videos de su actividad.

El helicóptero siniestrado también contaba con una cámara instalada para registrar los vuelos turísticos. El dispositivo fue recuperado por los servicios de emergencia y será sometido a un análisis pericial para determinar si contiene imágenes que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido antes de la caída.

Por el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente, que constituye el quinto siniestro mortal registrado en un año en el estado de Río de Janeiro.

Revisión de los vuelos panorámicos

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, se desplazó hasta el lugar del accidente y reclamó una actuación inmediata de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Incluso planteó la posibilidad de suspender temporalmente los vuelos panorámicos en la ciudad mientras se revisan las condiciones de seguridad.

"Esto no puede considerarse normal. Me aseguré de llamar al presidente de la ANAC y enviamos inmediatamente un comunicado de la Alcaldía de Río para que adopte medidas respecto a los vuelos en Río de Janeiro. La ANAC tendrá que tomar una decisión y pronunciarse. Incluso podría contemplarse la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante una semana, dos semanas o el tiempo que sea necesario para realizar una inspección más exhaustiva de los helipuertos, las aeronaves y su mantenimiento", declaró, según O Globo.

La Agencia Nacional de Aviación Civil, por su parte, expresó sus condolencias por el accidente y señaló que "está en contacto con la Alcaldía de Río de Janeiro para llevar a cabo conjuntamente la supervisión, especialmente de los vuelos panorámicos".

FUENTE: Con información de Europa Press