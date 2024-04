Fernando Mires: María Corina Machado representa "una sentencia de exilio" para Maduro

En su cuenta de X, Mires señaló que es un hecho que Corina Yoris, la elegida por María Corina Machado para sustituirla, no será candidata. “No porque no lo merezca. Ni siquiera porque Maduro no lo quiera. No lo será porque la oposición no tiene ningún medio para imponerla, así como el ‘presidente Guaidó’ no tenía ninguno para poner ‘fin a la usurpación’. De ahí hay que partir”, indicó.

Edmundo González Urrutia fue seleccionado de manera unánime como el candidato presidencial de la oposición, demostrando su disposición para enfrentar a Nicolás Maduro de cara a las elecciones del 28 de julio.

Este anuncio se llevó a cabo el viernes 19 de abril, después de las 10 de la noche, tras una reunión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en la que participaron María Corina Machado, del partido Vente Venezuela y Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (UNT).

