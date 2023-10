Fiscal anuncia que Colombia conocerá "todo sobre campaña de Petro"

Asimismo, el fiscal colombiano aseguró que el proceso marcha "muy bien".

"Estamos asociando casos en la Fiscalía donde efectivamente tendremos que dejar claro qué fue lo que ocurrió en esa campaña, cómo se presentaron, si se presentaron recursos ilegales cómo llegaron. Y todo eso tendrá una clarificación a través de las decisiones del ente acusador”, dijo Barbosa.

El fiscal general termina su período a principios de febrero de 2024. De acuerdo con el procedimiento legal, el presidente Petro ya presentó la terna para su reemplazo. La Corte Suprema anunció que el 12 de octubre resolverá el conflicto sobre las dos ternas formalizadas por Petro.

Por otra parte, el 28 de septiembre, la Fiscalía General de Colombia radicó ante un juzgado de Barranquilla (Atlántico) la acusación contra Nicolás Petro Burgos, excongresista e hijo del presidente Gustavo Petro, quien es señalado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De esta manera, la audiencia de acusación fue convocada para el 20 de noviembre. El dinero ilícito de Petro Burgos se presume tendría como destino la campaña presidencial de su padre.

No son enemigos del Gobierno

Luego de las afirmaciones en Cali, el fiscal Francisco Barbosa, en el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios de Fenalco, instó a Petro a que asuma su cargo con responsabilidad y que no vea a las instituciones, y en este caso a la Fiscalía, como adversarios.

“Parece que el enemigo del Gobierno y del Presidente son las instituciones que él mismo representa. Yo creo que hay que asumir los cargos con las responsabilidades, hay que respetar la Constitución del 91”, sostuvo el Fiscal General en declaraciones difundidas por Semana.

Por otra parte, Barbosa rechazó que se le pretenda calificar como verdugo.

"Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia en el país, sino aquellos que flagelan a los colombianos con su podredumbre, su degradación y su espíritu delictivo. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones ni a quienes sufrimos el ataque permanente de los verdugos que pretenden acabar el Estado de derecho en Colombia”, aseveró.

