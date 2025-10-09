jueves 9  de  octubre 2025
ARGENTINA

Fiscalía confirma que casi todos los sospechosos en triple crimen difundido en redes están presos

Las autoridades han informado que la motivación fue un supuesto robo de cocaína, algo que los familiares de las víctimas niegan

Captura de pantalla / @EsTendenciaEnX
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — Casi todos los sospechosos de un triple asesinato difundido en redes sociales que conmocionó Argentina hace dos semanas ya están en prisión preventiva, aunque quedan algunos prófugos, dijo el jueves el fiscal encargado de la investigación.

El fiscal Adrián Arribas dijo a periodistas que nueve personas, que comprenden "casi el 100%" de los autores materiales del triple crimen, están en prisión preventiva, aunque no precisó los cargos.

Los detenidos son investigados por la atroz mutilación y asesinato de dos jóvenes y una adolescente cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, en un caso que desató protestas de miles de personas convocadas por feministas y organizaciones de derechos humanos.

Uno de los detenidos, Tony "Pequeño J" Valverde —un peruano de 20 años sospechoso de ser el autor intelectual del crimen—, fue detenido en Perú y se aguarda su extradición a Argentina.

Matías Ozorio, un argentino de 28 años, sospechoso de ser su lugarteniente, fue expulsado de Perú la semana pasada tras haber sido capturado cuando intentaba huir.

Otros dos sospechosos son objeto de una orden de detención internacional, añadió el fiscal.

Víctimas fueron engañadas

Los cadáveres de Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos primas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, fueron hallados enterrados cerca de una casa en las afueras del sur de Buenos Aires, cinco días después de su desaparición.

Según las autoridades provinciales, las jóvenes fueron engañadas y se subieron a un automóvil pensando que iban a una fiesta.

Fueron torturadas antes de ser asesinadas en una grotesca sesión transmitida en directo a 45 personas de un grupo cerrado, aparentemente como acto de disciplinamiento interno.

La fiscalía ha informado que la motivación fue un supuesto robo de cocaína, algo que los familiares de las víctimas niegan.

"Según nuestra línea de investigación, se trataría de tres kilos", dijo Arribas el jueves, al anunciar que se prevén nuevos registros.

El miércoles, una importante declaración de una de las sospechosas —que según su abogado no se encontraba en la casa en el momento de los hechos— "acomodó un poquito los roles" de los investigados.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

