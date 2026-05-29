viernes 29  de  mayo 2026
ENCUENTO

CEAPI analiza el potencial de México como hub de inversión, innovación industrial y deporte global

La internacionalización de las empresas y el papel de del país azteca como plataforma estratégica para el crecimiento empresarial protagonizaron el panel ‘De México al mundo’

Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI

Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI

CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) logró jornada centrada en el liderazgo empresarial en tiempos de transformación, las oportunidades de inversión en Iberoamérica y el compromiso de las compañías con la construcción de un desarrollo económico y social sostenible.

La jornada contó con la entrevista ‘El valor de volver a construir juntos’, protagonizada por Mireya Cisneros, presidenta de We Cisneros, con preguntas de Fernando Quijano, director de La República.

Lee además
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, el canciller mexicano, Roberto Velasco, y la presidenta Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, durante la inauguración del IX Congreso Iberoamericano en Ciudad de México.
ECONOMÍA

Canciller mexicano inaugura IX Congreso de CEAPI y destaca relación con "todos los países de la UE"
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 400 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad. 
ENCUENTRO

Cox protagoniza la conversación sobre inversión, tecnología y futuro empresarial en el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI CEAPI

Durante la conversación, Cisneros reflexionó sobre el liderazgo empresarial en Venezuela, la resiliencia familiar y corporativa, así como las oportunidades de inversión y reconstrucción económica en el país.

Posteriormente, José Raúl Mulino Jr., socio fundador de Mulino & Mulino, protagonizó la entrevista ‘Liderar en tiempos de cambio’, en conversación con María Isabel León, expresidente CONFIEP.

Durante el diálogo, Mulino Jr. compartió la visión de un Panamá abierto al mundo, enfocado en atraer inversión y consolidarse como una de las economías líderes de América Latina. Destacó que “la confianza genera oportunidades” y defendió que el país ha construido “estabilidad y certeza” gracias a un entorno “proempresa privada”, con “seguridad jurídica y facilidad para hacer negocios”. Asimismo, subrayó que “no importa la nacionalidad de las empresas o los empresarios: Panamá tiene las puertas abiertas” y que el objetivo es “facilitar que los negocios sucedan”.

Mulino Jr. explicó también que Panamá está evolucionando de ser un punto de tránsito a convertirse en “un hub logístico integral”, impulsado por proyectos de infraestructura, conectividad y logística de valor agregado. “Panamá ya no es únicamente el Canal de Panamá”, afirmó, defendiendo el papel del país como “aliado estratégico” para la expansión regional de empresas latinoamericanas. En este sentido, destacó que “hay un momento histórico de oportunidades para Panamá” y que el país busca que las empresas “no solo se establezcan en Panamá, sino que construyan futuro desde Panamá”.

De México al mundo

La internacionalización de las empresas mexicanas y el papel de México como plataforma estratégica para el crecimiento empresarial protagonizaron el panel ‘De México al mundo’, en el que participaron Luis Amodio, presidente de OHLA; Fernando Lerdo de Tejada, director general adjunto de Grupo Bimbo y Sergio Contreras, presidente de COMCE, bajo la moderación de Isabel Álvarez, directora del Grupo de Investigación International Business and Markets de la Universidad Complutense de Madrid.

Mientras que Luis Amodio destacaba que “para realmente salir adelante se necesita constancia, resiliencia y no tener miedo a las crisis”, Fernando Lerdo de Tejada resaltaba que “la internacionalización ya es parte central de la estrategia de Grupo Bimbo”. Por su parte, Sergio Contreras apuntaba que “México hoy se consolida como una plataforma estratégica para el crecimiento de Iberoamérica”.

Tras este panel, Carlos Díaz Rosillo, director de The Adam Smith Center, ha intervenido en un en un ‘keynote’ en el que ha destacado que “el ‘nearshoring’ y el ‘friendshoring’ están devolviendo protagonismo económico a América Latina” y señalado que los países que garanticen “seguridad jurídica, estabilidad política y certidumbre” serán los que atraigan las grandes inversiones. Asimismo, ha defendido que la región vive un momento clave para consolidarse como socio estratégico internacional en un entorno marcado por la competitividad, la innovación y la confianza.

Cómo hacer un mundo mejor

La mañana concluyó con la entrevista ‘Cómo hacer un mundo mejor’, protagonizada por Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex, y moderada por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

Durante la conversación, Elías Ayub ha reflexionado sobre la responsabilidad social, el impacto humano y la necesidad de actuar frente a los problemas que afectan a millones de personas. “El peor pecado del ser humano es el pecado de omisión: dejar de hacer las cosas que puedes hacer por ayudar a alguien más”, ha afirmado. Asimismo, ha advertido sobre la gravedad del desperdicio alimentario y sus consecuencias sociales: “Un chavito con hambre no puede estudiar y un señor con hambre no puede trabajar”, recordando además que “en este país se desperdician dos tráileres completos de comida por minuto”.

En ese sentido, hizo un llamado a pasar de las palabras a la acción: “resolver los problemas, no hacernos guajes y hacer que las cosas pasen. Para eso estamos aquí”. Finalmente, destacó que “el poder ayudar a los demás es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio”

FUENTE: CEAPI

Temas
Te puede interesar

CEAPI impulsa el liderazgo empresarial y las inversiones para el desarrollo sostenible de Iberoamérica

CEAPI impulsa modelos de desarrollo más humanos y la profesionalización de las empresas familiares

Empresario Carlos Slim recibe medalla de honor del CEAPI

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
PROCESO MIGRATORIO

DHS afirma que hija del general cubano Ulises Rosales del Toro violó condiciones de su visa de turismo en EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.
MEDIDAS

Departamento de Estado pide a viajeros consultar alertas oficiales antes del verano y del Mundial 2026

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.
FÚTBOL

Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina