CEAPI impulsa el liderazgo empresarial y las inversiones para el desarrollo sostenible de Iberoamérica

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) acogió una jornada centrada en el liderazgo empresarial en tiempos de transformación, las oportunidades de inversión en Iberoamérica y el compromiso de las compañías con la construcción de un desarrollo económico y social sostenible.

Bajo el título ‘La Fuerza de Iberoamérica’ , el IX Congreso Iberoamericano CEAPI reúne del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México, México , a 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica , en un evento que ha contado con la presencia de cerca de cien panelistas latinoamericanos y españoles.

La internacionalización de las empresas mexicanas y el papel de México como plataforma estratégica para el crecimiento empresarial protagonizaron el panel ‘De México al mundo’, en el que participaron Luis Amodio, presidente de OHLA; Fernando Lerdo de Tejada, director general adjunto de Grupo Bimbo y Sergio Contreras, presidente de COMCE, bajo la moderación de Isabel Álvarez, directora del Grupo de Investigación International Business and Markets de la Universidad Complutense de Madrid.

Mientras que Luis Amodio destacaba que “para realmente salir adelante se necesita constancia, resiliencia y no tener miedo a las crisis”, Fernando Lerdo de Tejada resaltaba que “la internacionalización ya es parte central de la estrategia de Grupo Bimbo”. Por su parte, Sergio Contreras apuntaba que “México hoy se consolida como una plataforma estratégica para el crecimiento de Iberoamérica”.

Tras este panel, Carlos Díaz Rosillo, director de The Adam Smith Center, ha intervenido en un en un ‘keynote’ en el que ha destacado que “el ‘nearshoring’ y el ‘friendshoring’ están devolviendo protagonismo económico a América Latina” y señalado que los países que garanticen “seguridad jurídica, estabilidad política y certidumbre” serán los que atraigan las grandes inversiones. Asimismo, ha defendido que la región vive un momento clave para consolidarse como socio estratégico internacional en un entorno marcado por la competitividad, la innovación y la confianza.

FUENTE: CEAPI