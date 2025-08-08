viernes 8  de  agosto 2025
Fiscalía del TPI exige al régimen venezolano "esfuerzos genuinos" para depurar violaciones de DDHH

Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la corte, dijo a la vicepresidenta del régimen que buscan garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes

El fiscal adjunto del Tribunal Penal Internacional (TPI), Mame Mandiaye Niang, recibió en La Haya a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, este 8 de agosto

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA. - La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) advirtió este viernes 8 de agosto al régimen de Venezuela que debe acometer "esfuerzos genuinos" a nivel nacional en materia de rendición de cuentas para esquivar al menos parte de la vigilancia externa en relación con las violaciones de los derechos humanos perpetradas en los últimos años.

El tribunal enfatizó: "La Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes".

La comisionada de la CIDH Gloria de Mees sostuvo que, un año después de los comicios en Venezuela, no hay justicia, no hay ninguna rendición de cuentas y ninguna acción significativa para investigar las muertes o proteger los derechos de los detenidos.
Relatora de la CIDH advierte que persisten violaciones a los DDHH en Venezuela tras elecciones de 2024
Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)
Canadá urge en la OEA dar a la crisis política en Venezuela una respuesta conjunta

Al mismo tiempo, indicó que la "complementariedad" que reclama Caracas para esquivar la investigación está sujeta a que haya avances reales para depurar responsabilidades.

Este viernes, el fiscal adjunto de la corte, Mame Mandiaye Niang, recibió en La Haya a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien ratificó el "compromiso" de su oficina para seguir con las investigaciones abiertas sobre los supuestos abusos en el país sudamericano.

Investigaciones en marcha

En el caso de Venezuela, la Fiscalía del TPI tiene abiertas dos investigaciones, una de ellas relativa a posibles crímenes cometidos por el régimen contra la humanidad de opositores y otra planteada por el chavismo por lo que la vicepresidenta Rodríguez describió como un "bloqueo criminal", en alusión a las sanciones promovidas desde Estados Unidos.

En un comunicado, la representante del chavismo dijo que elevó ante el fiscal adjunto la queja del régimen de Nicolás Maduro sobre la "lentitud" con la que avanza este segundo apartado. Alegó que las sanciones habrían derivado en una tasa de mortalidad "similar" a la que podría provocar un conflicto armado.

Esta semana, la Comisionada y Relatora Especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, dijo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que la represión en el país se ha acentuado luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La CIDH alertó sobre abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela y pidió al régimen de Nicolás Maduro liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Instó a que cese la criminalización de periodistas, activistas y disidentes políticos, y abogó por justicia para los 25 fallecidos tras las presidenciales.

FUENTE: Con información de Europa Press

