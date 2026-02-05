jueves 5  de  febrero 2026
PERÚ

Fiscalía investiga contratos estatales que comprometen al entorno del presidente peruano

La investigación se centra en cinco mujeres contratadas tras reuniones privadas en Palacio de Gobierno de Perú

El presidente interino de Perú, José Jerí.&nbsp;

El presidente interino de Perú, José Jerí. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La fiscalía de Perú abrió el jueves una investigación sobre contrataciones supuestamente irregulares de cinco mujeres en el gobierno, en un caso que salpica al presidente interino, José Jerí, cuando faltan dos meses para las elecciones generales en el país.

Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.

"Se inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública en el caso de personas que obtuvieron contratos en el Estado tras sostener reuniones privadas con el presidente de la República, José Jerí", indicaron fuentes del Ministerio Público.

El caso tiene en la mira de momento a los funcionarios que ordenaron las contrataciones, pero la fiscalía no descarta incluir a Jerí si "se presume una posible responsabilidad penal del presidente de la república".

"Investigación preliminar"

La fiscalía abrió en enero otra investigación preliminar contra Jerí por una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

La Contraloría General también indaga desde el martes sobre las contrataciones y solicitó a la oficina presidencial información.

El caso se conoció luego de que el domingo el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.

La presidencia peruana calificó como un "uso malintencionado y tendencioso" la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra "la dignidad y el buen nombre" de las trabajadoras involucradas.

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá postularse.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
