Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por el caso Ueno Bank

Fotografía difundida por la Fiscalía General de Paraguay que muestra el operativo de registro en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, como parte de una serie de allanamientos en el marco de la investigación por un esquema de fraude millonario que involucra a Ueno Bank, en Asunción, el 12 de noviembre de 2026.

MIAMI .- La Fiscalía de Paraguay allanó este jueves la residencia presidencial en Asunción, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, confirmó el Ministerio Público en un comunicado.

El procedimiento se llevó a cabo después de varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, quien permanece en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

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El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos y desencadenó manifestaciones multitudinarias.

Investigación

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a la entidad financiera, en cuyo grupo controlador mantuvo acciones hasta 2025. Según las investigaciones, habría fortalecido Ueno Bank con millones de dólares procedentes de fondos públicos y ocultado o minimizado sus problemas, pese a las alertas sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

El allanamiento de este jueves "forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente", señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Por otra parte, la Fiscalía detuvo este jueves al superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción.

El fiscal Cristian Benítez declaró al medio ABC que existen "elementos de sospecha con respecto a la conducta" del funcionario, responsable de supervisar las entidades financieras del país.

Investigaciones

La Justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo: una centrada en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales permanecen detenidos, y otra relacionada con Peña y el expresidente del BCP Carlos Carvallo, quien también se encuentra en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

También registró una residencia de verano del exmandatario, donde encontró una bóveda que, según las autoridades, el propio Peña indicó cómo abrir. El compartimento estaba vacío.

Juicio político

El exmandatario permanece en prisión preventiva desde su destitución, el 6 de noviembre, mediante un acelerado juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

"El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento" a la residencia presidencial, señaló un comunicado de la Presidencia.

Aunque el BCP informó el miércoles que devolvió parte de sus ahorros a todos los depositantes de Ueno Bank, la mayor parte del dinero sigue sin aparecer. Entre los fondos pendientes figuran más de 500 millones de dólares correspondientes a recursos públicos previsionales.

La mañana de este jueves se entregó ante la Justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, considerado la mano derecha del principal directivo de Ueno Bank, Miguel Vázquez, quien permanece detenido desde la semana pasada.

FUENTE: Con información de AFP