jueves 24  de  septiembre 2026
BRASIL

Defensa del expresidente Jair Bolsonaro pide al Supremo suspender la ejecución de su condena

Los abogados alegan que mantener al exmandatario privado de libertad durante la revisión penal podría causarle un daño irreparable

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.&nbsp;

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 

AFP
El expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por María Graterol

BRASILIA.- La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este jueves al juez del Tribunal Supremo Federal Nunes Marques suspender la ejecución de la condena de 27 años de prisión que cumple por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

El exmandatario brasileño permanece bajo arresto domiciliario desde marzo por graves problemas de salud.

Lee además
El senador brasileño y aspirante presidencial Flavio Bolsonaro habla durante el evento La industria en la agenda de los candidatos presidenciales organizado por la Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, el 22 de junio de 2026.
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro promete sumar a Brasil al Escudo de las Américas
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
BRASIL

Por primera vez una encuesta da a Bolsonaro por encima de Lula, sigue el empate técnico

Los abogados de Bolsonaro argumentan que el expresidente debió ser juzgado por el pleno del Tribunal Supremo Federal, integrado por 11 magistrados, y no por la Primera Sala, compuesta por cinco jueces. La defensa ya había planteado este argumento durante el proceso, pero no logró que fuera aceptado.

Según el equipo legal, los delitos atribuidos a Bolsonaro fueron cometidos durante su mandato presidencial, una circunstancia que, a su juicio, justificaría que el caso fuera resuelto por el pleno del Supremo.

"Daño irreparable"

La defensa advirtió que mantener la ejecución de la sentencia mientras se tramita la revisión penal podría ocasionar un "daño irreparable". En el escrito presentado ante Nunes Marques, los abogados calificaron de "inadmisible, ilegal e inconstitucional" que Bolsonaro no haya sido juzgado por el pleno del máximo tribunal brasileño.

"La libertad que ha sido injustamente suprimida no puede ser restaurada", sostuvo la defensa, según informó Agencia Brasil. Los abogados agregaron que, incluso si la revisión penal resulta admisible, el tiempo que el expresidente permanezca privado de libertad como consecuencia de una sentencia que consideran errónea no podrá ser restituido en su totalidad.

La solicitud fue presentada en el marco del proceso de revisión penal del caso, abierto en mayo y asignado a Nunes Marques, integrante de la Segunda Sala del Supremo.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

El Niño convierte el desierto de Atacama en un manto florido para orgullo de Chile

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026.  
ATAQUE TERRORISTA

El embajador de Israel en EEUU dice que su hijo lucha por su vida

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Te puede interesar

Imagen referencial
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

Por Daniel Castropé
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Efermedades (CDC), la fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. 

Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida

Un lugar tradicionalmente visitado por turistas en Vedado parece casi vacío debido a la falta de visitantes en La Habana.
Economía

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes