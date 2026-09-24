Defensa del expresidente Jair Bolsonaro pide al Supremo suspender la ejecución de su condena

BRASILIA.- La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este jueves al juez del Tribunal Supremo Federal Nunes Marques suspender la ejecución de la condena de 27 años de prisión que cumple por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

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Los abogados de Bolsonaro argumentan que el expresidente debió ser juzgado por el pleno del Tribunal Supremo Federal, integrado por 11 magistrados, y no por la Primera Sala, compuesta por cinco jueces. La defensa ya había planteado este argumento durante el proceso, pero no logró que fuera aceptado.

Según el equipo legal, los delitos atribuidos a Bolsonaro fueron cometidos durante su mandato presidencial, una circunstancia que, a su juicio, justificaría que el caso fuera resuelto por el pleno del Supremo.

"Daño irreparable"

La defensa advirtió que mantener la ejecución de la sentencia mientras se tramita la revisión penal podría ocasionar un "daño irreparable". En el escrito presentado ante Nunes Marques, los abogados calificaron de "inadmisible, ilegal e inconstitucional" que Bolsonaro no haya sido juzgado por el pleno del máximo tribunal brasileño.

"La libertad que ha sido injustamente suprimida no puede ser restaurada", sostuvo la defensa, según informó Agencia Brasil. Los abogados agregaron que, incluso si la revisión penal resulta admisible, el tiempo que el expresidente permanezca privado de libertad como consecuencia de una sentencia que consideran errónea no podrá ser restituido en su totalidad.

La solicitud fue presentada en el marco del proceso de revisión penal del caso, abierto en mayo y asignado a Nunes Marques, integrante de la Segunda Sala del Supremo.

FUENTE: Con información de Europa Press