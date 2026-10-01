jueves 1  de  octubre 2026
COOPERACIÓN

El FMI prepara con autoridades de Caracas la apertura de una oficina en Venezuela

La portavoz Julie Kozack informó en rueda de prensa que el organismo multilateral considera la presencia local en el país para facilitar la cooperación técnica

Representantes del FMI y Delcy Rodriguez evaluaron el uso de mayor cantidad de reservas, en una reunón en Caracas en julio de 2026

Representantes del FMI y Delcy Rodriguez evaluaron el uso de mayor cantidad de reservas, en una reunón en Caracas en julio de 2026

EFE/ Prensa de Miraflores
Por Julián Varela

WASHINGTON.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que explora con autoridades de Caracas la apertura de una oficina en Venezuela que facilite la cooperación técnica, a través de la definición de calendarios en 2027 y las modalidades a seguir, y el desarrollo de capacidades en la nueva relación restituida el 19 de abril.

También confirmó que la gestión de Delcy Rodríguez no ha solicitado por el momento ningún programa de financiamiento del organismo.

Lee además
Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional
Esta fotografía, difundida por la Presidencia de Venezuela el 21 de septiembre de 2026, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn (izquierda), reunidos antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se reúne con representantes del Banco Mundial, FMI y el BID en Nueva York

"El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades”, informó la portavoz del organismo Julie Kozack durante una rueda de prensa en Washington.

Acotó que “el calendario y las modalidades todavía se están discutiendo"

El FMI anunció hace casi seis meses la reanudación de sus relaciones con Venezuela, luego de que fueron suspendidas en marzo de 2019 en medio de la crisis política en el país, y desde entonces intensifica su relación en el contexto de las negociaciones petroleras entre Caracas y Washington.

FMI y Delcy Rodríguez en Nueva York

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

En la reunión abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, tras la suspensión de la membresía en el organismo multilateral.

“En este momento, nuestro principal objetivo respecto de Venezuela es identificar las áreas clave de cooperación técnica”, dijo la alta representante del Fondo que ha pedido transparencia y condiciones.

“Hasta ahora, las áreas identificadas son las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias, las operaciones cambiarias, las operaciones de tesorería y la administración tributaria", detalló.

Reuniones hacia la formalización

A finales de agosto, un equipo técnico del FMI había visitado al país para definir con Caracas las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos

A este encuentro siguió la visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, según los reportes.

El 20 de septiembre pasado, Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del FMI, del Banco Mundial (BM), y del Banco Interamericano de Desarrollo en una muestra de apertura hacia nuevos canales de financiamiento para el país.

Venezuela obtuvo en julio 346 millones de dólares de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI, destinados para la “reconstrucción” de las vastas regiones golpeadas por los dos sismos de junio.

Desde el inicio de las relaciones, Rodríguez ha pedido el acceso a las reservas congeladas con medidas en Derechos Especiales de Giro (DEG) para emplearlos en “proyectos muy claros”, como agua y luz, según dijo en abril, y descartó programas de endeudamiento.

FUENTE: Con información de EFE, DLA

Temas
Te puede interesar

Activista cubana Anna Bensi califica de injusto su proceso judicial, en medio de una ola represiva

Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

María Corina Machado: "Venezuela será libre y nos veremos muy pronto en casa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026. video
RECUENTO

Un análisis del historial de derechos humanos de Cuba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
ELECCIONES

El Salvador convoca a las elecciones de 2027, en las Bukele buscará un tercer mandato

El Subaru Trailseeker 2026 demuestra que un vehículo eléctrico no tiene que renunciar a la personalidad aventurera que caracteriza a Subaru
AUTOMOVIL

Subaru Trailseeker

La representante estatal Angie Nixon, candidata demócrata al Senado de EEUU, y la senadora Annette Taddeo, aspirante a directora de Finanzas de Florida (CFO) denuncian las políticas contra la inmigración de Trump. 
INMIGRACIÓN

Angie Nixon y Annette Taddeo condenan abusos migratorios de ICE en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
POLÍTICA

Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

Por Valeria Montero
Anna Bensi a su salida del tribunal ofreció detalles del juicio en la que la culparon junto a su madre.
REPRESIÓN JUDICIAL

Régimen cubano condena a Anna Bensi y su madre a dos años de limitación de libertad

La Liga Antidifamación (ADL) presenta el informe State of the Arts: Advancing Jewish Inclusion in Arts, Entertainment and Culture.
POLÉMICA

Revelan que artistas judíos son excluidos de principales sectores culturales de EEUU

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Vista aérea de Wynwood Walls, Miami. 
EDUCACIÓN

Miami recibe la mayor donación filantrópica de la historia para un campus universitario