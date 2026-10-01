El FMI prepara con autoridades de Caracas la apertura de una oficina en Venezuela

Representantes del FMI y Delcy Rodriguez evaluaron el uso de mayor cantidad de reservas, en una reunón en Caracas en julio de 2026

WASHINGTON .-El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) afirmó que explora con autoridades de Caracas la apertura de una oficina en Venezuela que facilite la cooperación técnica, a través de la definición de calendarios en 2027 y las modalidades a seguir, y el desarrollo de capacidades en la nueva relación restituida el 19 de abril.

También confirmó que la gestión de Delcy Rodríguez no ha solicitado por el momento ningún programa de financiamiento del organismo.

VENEZUELA Delcy Rodríguez se reúne con representantes del Banco Mundial, FMI y el BID en Nueva York

"El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades”, informó la portavoz del organismo Julie Kozack durante una rueda de prensa en Washington.

Acotó que “el calendario y las modalidades todavía se están discutiendo"

El FMI anunció hace casi seis meses la reanudación de sus relaciones con Venezuela, luego de que fueron suspendidas en marzo de 2019 en medio de la crisis política en el país, y desde entonces intensifica su relación en el contexto de las negociaciones petroleras entre Caracas y Washington.

FMI y Delcy Rodríguez en Nueva York

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

En la reunión abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, tras la suspensión de la membresía en el organismo multilateral.

“En este momento, nuestro principal objetivo respecto de Venezuela es identificar las áreas clave de cooperación técnica”, dijo la alta representante del Fondo que ha pedido transparencia y condiciones.

“Hasta ahora, las áreas identificadas son las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias, las operaciones cambiarias, las operaciones de tesorería y la administración tributaria", detalló.

Reuniones hacia la formalización

A finales de agosto, un equipo técnico del FMI había visitado al país para definir con Caracas las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos

A este encuentro siguió la visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, según los reportes.

El 20 de septiembre pasado, Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del FMI, del Banco Mundial (BM), y del Banco Interamericano de Desarrollo en una muestra de apertura hacia nuevos canales de financiamiento para el país.

Venezuela obtuvo en julio 346 millones de dólares de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI, destinados para la “reconstrucción” de las vastas regiones golpeadas por los dos sismos de junio.

Desde el inicio de las relaciones, Rodríguez ha pedido el acceso a las reservas congeladas con medidas en Derechos Especiales de Giro (DEG) para emplearlos en “proyectos muy claros”, como agua y luz, según dijo en abril, y descartó programas de endeudamiento.

FUENTE: Con información de EFE, DLA