lunes 20  de  julio 2026
ELECCIONES BRASIL

Partido Flavio Bolsonaro denuncia red de perfiles falsos para atacar su candidatura

La red usó decenas de cuentas ficticias para difundir contenido falso contratar publicidad política en redes sociales y habría movilizado más de $588.000

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANIERO. El Partido Liberal, la formación del senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, denunció ante el Tribunal Superior Electoral la existencia de una supuesta red dedicada a crear perfiles falsos, informó este lunes, 20 de julio, su equipo de prensa.

De acuerdo con la denuncia, la red utilizó decenas de cuentas ficticias para difundir contenido falso y contratar publicidad política irregular en redes sociales mediante un esquema que habría movilizado cerca de tres millones de reales (588.235 dólares o 508.474 euros) con recursos de origen desconocido.

Lee además
El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025. (AFP)
DESACATO

El supremo de Brasil prohíbe al candidato Flávio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acusa a Lula de aislar a Brasil tras disputa comercial con EEUU

El entramado desactivaba las páginas utilizadas en las campañas y las sustituía, posteriormente, por otras similares para dificultar el rastreo de sus responsables, autores y financiadores, de acuerdo con el comunicado divulgado este lunes por el equipo de Bolsonaro.

Según la nota, un conteo del Partido Liberal (PL) identificó “más de 50 páginas con más de 4.600 anuncios pagados con fondos de origen desconocido, que alcanzaron casi 250 millones de visualizaciones”.

“El objetivo es uno: promover ataques sistemáticos y falsos contra el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, y otros políticos de la derecha”, agrega el comunicado.

La denuncia, presentada el viernes y firmada por la abogada Maria Claudia Bucchianeri, integrante del equipo jurídico de la campaña de Flávio Bolsonaro, sostiene que existen indicios de una “organización criminal digital” dedicada a crear “perfiles fantasmas” para impulsar propaganda política de forma irregular.

Anuncios pagados con moneda extranjera

Según la investigación del PL, las cuentas presentaban patrones comunes, como fechas de creación próximas, números telefónicos con el mismo código de área, sitios web alojados en una misma plataforma, dominios similares y descripciones genéricas destinadas, presuntamente, a dificultar la identificación automática del contenido político.

La formación también afirmó que detectó anuncios pagados en moneda extranjera, como dólares estadounidenses y pesos colombianos, y estimó que el supuesto esquema movilizó más de 588.000 dólares en publicidad.

En la acción, el partido solicitó al máximo tribunal electoral autorizar el rastreo del flujo de recursos utilizado para financiar la presunta red e identificar a los patrocinadores, administradores y responsables de su infraestructura técnica.

Flávio es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por supuesto golpismo por “liderar” una trama política del régimen de Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de neutralizar a sus rivales políticos.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue objeto de investigaciones por los ataques que sostuvo contra el sistema electoral brasileño y por la difusión de noticias falsas durante la campaña en la que buscó sin éxito la reelección.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Justicia de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por nuevas restricciones judiciales

Condenan a cadena perpetua al capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha.
VIGILANCIA

Depresión tropical dos se organiza y amplía amenaza en la costa del Golfo de Florida

El centrocampista español Rodri, número 16, levanta el trofeo junto a sus compañeros tras ganar la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio de 2026
Fútbol

España es campeona del Mundial 2026 sobre Argentina

Captura de pantalla del video que Osamu Menéndez colgó en Facebook en honor a su hijo Mauro.
DUELO

Osamu Menéndez sobre su hijo con Aylín Mujica, Mauro: "Viviste como quisiste"

Las encuestas sitúan al congresista  Byron Donalds al frente en la campaña republicana para gobernador de Florida. 
ELECCIONES 2026

Byron Donalds detalla su proyecto para gobernar Florida

Ilustración fotorrealista de un arresto en el Hard Rock Stadium durante el Mundial FIFA 2026.
ACCIÓN POLICIAL

Seis detenidos y seis expulsados durante el último partido del Mundial en el Hard Rock Stadium

Te puede interesar

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.
CULTURA

A propósito del Mundial de Fútbol, qué opinaron grandes escritores del Siglo XX sobre el deporte rey

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL

Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha.
VIGILANCIA

Depresión tropical dos se organiza y amplía amenaza en la costa del Golfo de Florida

VENCE EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS PRIMARIAS DE FLORIDA
ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Florida cierra hoy registro para elecciones primarias del 18 de agosto