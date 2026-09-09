miércoles 9  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro reúne a seguidores en el lugar donde acuchillaron a su padre en 2018

El senador busca consolidar su candidatura en Minas Gerais, estado que históricamente ha sido considerado un termómetro de las elecciones brasileñas

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la Marcha por Jesús, un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la "Marcha por Jesús", un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.

AFP

BRASILIA.- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reunió este miércoles a decenas de seguidores en el lugar donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante su campaña electoral de 2018.

"Hoy conseguí completar la ruta que mi padre no logró completar", afirmó el senador durante un acto en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Recuerda el ataque contra su padre

Flávio Bolsonaro también visitó el hospital donde su padre fue atendido de urgencia después de que un hombre con antecedentes de trastornos mentales lo atacara con un cuchillo y le provocara una grave herida en el abdomen.

Jair Bolsonaro, quien fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por supuestos delitos relacionados con un intento de golpe de Estado, cumple actualmente prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, varios de ellos relacionados con las secuelas de aquel ataque.

Flávio tenía previsto realizar el mitin en Juiz de Fora durante el segundo día de campaña para recordar el atentado contra su padre, pero las malas condiciones meteorológicas impidieron que pudiera tomar el vuelo.

Minas Gerais, con unos 21 millones de habitantes, grandes centros urbanos y un importante sector agropecuario, es considerado un estado clave en las elecciones debido a la diversidad de su electorado.

Desde el fin de la dictadura militar y el restablecimiento de la democracia en 1985, ningún candidato ha llegado a la Presidencia de Brasil sin imponerse previamente en Minas Gerais.

Bolsonaro aventaja a Lula

Las últimas encuestas sitúan a Flávio Bolsonaro al frente de las preferencias en el estado, con 40% de intención de voto, frente al 37% del actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

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