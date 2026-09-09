Presidente de Bolivia pide investigar si explosiones en cuartel militar fueron un "atentado"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promete neutralidad en las elecciones. (Foto de Paz el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz).

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió este miércoles a la fiscalía investigar un "posible atentado" como una de las hipótesis sobre las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar de Viacha, en el altiplano de La Paz, que dejaron nueve fallecidos y cinco personas desaparecidas.

Paz señaló que, tras las detonaciones, "hay fallecidos y familias sufridas", por lo que instó al Ministerio Público esclarecer lo ocurrido y considerar todas las hipótesis.

"Le pido al Ministerio Público que investigue bien lo de Viacha. No sé si fue atentado, que investigue bien, que investigue la posibilidad de un posible atentado", afirmó el mandatario durante un contacto con medios locales después de participar en un acto de la estatal petrolera en Cochabamba.

El gobernante sostuvo además que existen personas que quieren que a su Gobierno "le vaya mal" porque buscan retornar al poder y afirmó que algunos sectores estarían "dispuestos a todo". Paz pidió, en ese sentido, que se investigue la eventual participación de terceros, aunque no presentó pruebas que sustenten que las explosiones hayan sido provocadas deliberadamente.

Explosiones

Las explosiones ocurrieron el viernes 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 "Bolívar", en Viacha, municipio ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. La primera detonación presuntamente fue provocada por pólvora negra de material pirotécnico almacenado en el recinto militar, mientras que la segunda, de mayor magnitud, todavía no tiene una causa determinada técnicamente.

La fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación de oficio por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. Durante las labores de búsqueda y remoción de escombros también se halló material bélico, por lo que algunas tareas periciales fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones de seguridad en el lugar.

Mientras avanzan las investigaciones, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó este miércoles que mantiene bajo custodia en la morgue judicial de La Paz 48 bolsas con restos humanos recuperados del lugar de la tragedia. La directora nacional del organismo, Helen Camacho, explicó que los restos cuentan con las respectivas actas de colección y cadena de custodia.

El IDIF desplegó personal de las áreas de genética, recepción y custodia de evidencias y tanatología para realizar los procedimientos de identificación. Los familiares de las cinco personas que continúan desaparecidas serán convocados para proporcionar muestras genéticas que permitan determinar si los restos corresponden a las víctimas aún no localizadas.

Las explosiones dejaron además más de 80 personas heridas y provocaron daños de consideración en las instalaciones militares y en viviendas cercanas. El Gobierno boliviano declaró tres días de duelo nacional por las víctimas y anunció una revisión de los procedimientos y depósitos de material explosivo en las unidades militares del país.

FUENTE: Con información de EFE y Redes Sociales