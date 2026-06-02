El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena detención del humorista Eddy Ceballos

El humoristaEddy Ceballos advirtió que podía ser detenido con motivo de su trabajo. (Cubanet)

MIAMI . El humorista Eddy Ceballos, creador de Despingovery Channel fue detenido este lunes, 1 de junio, en medio de un amplio operativo policial, de acuerdo con denuncias de allegados.

“El creador de contenidos documenta en su canal con humor y sátira el deterioro, abandono y la destrucción acumulada en Cuba”, destacó el OCDH.

El OCDH exige información sobre la situación del humorista y respeto a sus derechos fundamentales.

Hasta ahora ninguna autoridad del régimen de la isla, ha explicado los motivos de la detención de Ceballos, quien advirtió semanas atrás que temía ser apresado con motivo de su trabajo

El hecho fue divulgado por el periodista independiente Ernesto Morales, quien alertó en Facebook sobre el arresto en La Habana en “un amplio operativo” policial del régimen.

El comunicador dice que el humorista fue interceptado en las cercanías de su vivienda. “El despliegue de motos fue enorme, me confirman vecinos y allegados de Eddy. No lo dejaron llegar siquiera a la casa o avisarle a la esposa”, contó en un post.

Morales agregó que la detención le fue confirmada también “por otros allegados que desconocen en este momento el paradero de Eddy Ceballos”.

El propio comunicador ha compartido otro mensaje en el que señala que “desde hace varias semanas, Eddy Ceballos, creador de Despingovery Channel, sabía que podían detenerlo en cualquier momento. Tomó una precaución: grabó un video que me envió con la instrucción de publicarlo si ocurría lo que acaba de ocurrir”.

En el video, Ceballos lamenta: “Desgraciadamente he sido encarcelado, separado de mi hogar y mi familia y de mi hija”. Además, denuncia que con esto se muestra que "no existe el más mínimo ápice de libertad de expresión" ni "el más mínimo respeto a los derechos humanos". Es una injusticia, clama, porque “en ningún momento he hablado mal de ninguna instancia, y aun así me han silenciado con la reclusión”.

Otra periodista Claudia Padrón señaló en redes sociales que: “A Eddy se lo llevaron con un operativo que ni para un asesino serial. Lo hacen justo después de que Eddy empezara a colaborar con CubaNet y a publicar sus contenidos de sátira sobre el desastre del comunismo en el medio de prensa”.

La detención ocurrió una semana después de que Ceballos publicara un video de 25 minutos de una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, búnkeres y armamento en desuso.

Este video sumó en solo ocho días más de 15. 000 reproducciones y casi 300 comentarios en el canal de YouTube del humorista que cuenta con 12.000 suscriptores.

La detención de Ceballos se produce en momentos cuando en la isla hay una creciente represión contra la libertad de expresión y en medio de ciertas conversaciones entre Estados Unidos y dirigentes del régimen castrista en busca de una salida negociada de la cúpula cubana.

El humorista podría ser juzgado por un tribunal militar, supuestamente por el delito de "Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”, que establece penas de 4 a 10 años de privación de libertad, según dio a conocer a Martí Noticias, una persona que se negó a ser identificada.

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FUENTE: Con Información del Observatorio Cubano de derechos Humanos, Cubanet, 14 y medio.com y Radio Martí