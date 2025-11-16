domingo 16  de  noviembre 2025
Desaparición forzada

Francés liberado por el régimen de Maduro revela que sufrió condiciones de detención "difíciles"

El régimen chavista acusaba a Camilo Castro de ser un agente de la CIA, "lo que no es cierto", dijo el padrastro del hombre, Yves Guibert

El ciudadano francés Camilo Castro, que estuvo detenido en Venezuela desde finales de junio, habla con la prensa, flanqueado por su padrastro Yves Guibert y su madre Helene Boursier, a su llegada al aeropuerto de Orly, en las afueras de París, tras su liberación el 16 de noviembre de 2025.

El ciudadano francés Camilo Castro, que estuvo detenido en Venezuela desde finales de junio, habla con la prensa, flanqueado por su padrastro Yves Guibert y su madre Helene Boursier, a su llegada al aeropuerto de Orly, en las afueras de París, tras su liberación el 16 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — Camilo Castro, un ciudadano francés que fue liberado tras varios meses preso en Venezuela, sufrió "condiciones de detención extremadamente difíciles", afirmó este domingo su padrastro, que lo recibió en un aeropuerto de París.

Castro, profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde vive.

Lee además
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre
El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale después de una audiencia en su juicio por cargos de financiación ilegal de campaña de Libia para su exitosa candidatura presidencial de 2007, en el Tribunal de Paris en París, el 27 de marzo de 2025.
FRANCIA

El expresidente francés Sarkozy sale de prisión tras 20 días entre rejas

Había acudido allí para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado, explicó su familia en agosto.

Castro aterrizó este domingo en la tarde en el aeropuerto de Orly, cerca de París, y su padrastro, Yves Guibert, relató que fue detenido "sin ningún fundamento", solamente por ser francés.

"Lo detuvieron solamente por ser francés, básicamente por eso y lo acusaron injustamente de ser un agente de la CIA, lo que no es cierto", afirmó.

Inundado por la emoción, Castro dijo: "¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Y viva la fraternidad!".

Además, a su llegada a París, realizó un llamado para que "todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de sufrimiento" y "en paz, armonía y amor". Fue recibido por su familia y por el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Macron agradece la liberación

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este domingo que Castro fue liberado. "Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación", indicó el jefe de Estado en X.

Barrot precisó poco después que no hubo "ninguna contrapartida" por su liberación.

El ministro francés saludó "el gesto de las autoridades venezolanas" y agradeció a sus homólogos brasileño y mexicano que, según dijo, "transmitieron varios mensajes en estrecha coordinación conmigo".

"Readaptación al mundo"

A mediados de septiembre, la madre de Castro, Hélène Boursier, afirmó que no había tenido noticias de él, salvo un mensaje de audio recibido a finales de julio en el que Camilo Castro "pedía ayuda".

Según las investigaciones de sus familiares y de Amnistía Internacional, estaba detenido por las autoridades venezolanas. Nunca se comunicó el motivo de su detención.

"No podemos concebir (la emoción que esto representa) en comparación con todas las alegrías que tenemos en la vida, todas las sorpresas agradables, todos los alivios", declaró Boursier.

"Vamos a luchar para que esto no vuelva a suceder. (...) No porque para nosotros haya terminado bien vamos a quedarnos ahí. Pensamos en los demás, no los vamos a olvidar", insistió esta activista de larga data de Amnistía Internacional, que vive cerca de Toulouse, en el sur de Francia.

El padrastro de Castro contó, antes de su llegada a Francia, que habían hablado por teléfono cuando fue trasladado a la embajada de Francia en Caracas.

"Estaba muy contento de haber salido", indicó Guibert, pero matizó que "no se sale de la cárcel el día que se obtiene la libertad".

"Hay todo un proceso de readaptación al mundo, hay todo un proceso para retomar contacto con la vida normal. Y ahora nuestra tarea será preservarlo y crear las condiciones que le permitan volver a empezar con buen pie", concluyó.

En un informe publicado a mediados de julio, Amnistía Internacional denunció la política de "desapariciones forzadas" llevada a cabo desde la reelección del gobernante Nicolás Maduro contra opositores y ciudadanos extranjeros.

"Las autoridades venezolanas parecen utilizar esta práctica para justificar sus relatos sobre las 'conspiraciones extranjeras' y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países", acusó la oenegé de defensa de los derechos humanos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Sandinismo busca penetrar EEUU con falsos opositores 

Un virus sin nombre arrasa mientras el régimen niega crisis sanitaria

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
VENEZUELA

María Corina Machado llama a los militares a "bajar las armas" ante creciente presión de EEUU sobre Maduro

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios mexicana durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025.
SEGURIDAD

Miles de personas marchan en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y la violencia

-El dictador Daniel Ortega y su esposa y copresidente, Rosario Murillo, jefes del régimen de Nicaragua
PERSECUCIÓN

Sandinismo busca penetrar EEUU con falsos opositores 

Te puede interesar

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan defiende las deportaciones ante críticas de la Iglesia católica: "Una frontera segura salva vidas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ciudadanos hacen fila para votar durante las elecciones generales de Chile en un centro de votación en Antofagasta, Chile, el 16 de noviembre de 2025.
COMICIOS

Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir a sucesor de Boric

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama habla el segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 20 de agosto de 2024. 
Política

Michelle Obama descarta candidatura presidencial por el Partido Demócrata: "No están listos para una mujer"

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Vista de una de las urnas electorales durante el referéndum, en Guayaquil, Ecuador, el 16 de noviembre de 2025.
Referéndum

Ecuador vota sobre el retorno de bases militares extranjeras y una nueva Constitución