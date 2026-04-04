Cuba y Estados Unidos: Una historia de entrelazamiento y consecuencias (Parte I)

Resumen ejecutivo: Este artículo cuestiona la narrativa ampliamente aceptada de que la Revolución Cubana fue inevitable. Argumenta, en cambio, que la caída de Cuba fue el resultado de decisiones deliberadas, errores de cálculo estratégicos y una convergencia de intereses entre el oportunismo soviético y la ambigüedad estadounidense. Al desmontar el mito de la inevitabilidad, el artículo replantea la revolución como un resultado geopolítico evitable, uno que conlleva una responsabilidad duradera.

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Entender que la caída de Cuba no fue predestinada, sino facilitada, tiene implicaciones directas para el pensamiento estratégico actual de Estados Unidos. Malinterpretar los fracasos del pasado implica el riesgo de repetirlos. Reconocer el papel de la indecisión, la manipulación narrativa y la explotación por parte de adversarios es esencial para enfrentar la expansión autoritaria contemporánea y salvaguardar los intereses democráticos en el hemisferio occidental.

Preludio

Tres verdades tristes guían esta serie:

1- La caída de Cuba no fue inevitable.

2- Sus consecuencias generaron responsabilidad.

3- La responsabilidad exige acción.

Todo lo que sigue es un argumento para tomar en serio esas verdades.

PARTE I

Cuba no fue “liberada”. Fue entregada.

La historia de que la Revolución Cubana fue un levantamiento inevitable de los oprimidos no solo es incorrecta; es una ficción cuidadosamente mantenida. Una falacia absoluta. Es una narrativa diseñada para ocultar responsabilidades.

Porque si la victoria de Fidel Castro en Cuba no fue inevitable, si en cambio fue contingente, facilitada y, en última instancia, entregada, entonces quienes la permitieron no pueden escapar al juicio.

Y eso incluye no solo la maquinaria estratégica del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino también a influyentes sectores dentro del establishment de los Estados Unidos.

La mentira de la inevitabilidad histórica

“Inevitabilidad” es el último refugio de las élites fracasadas. Sí, el régimen de Fulgencio Batista era corrupto, algo represivo (mucho menos que el que vino después) y cada vez más inestable. Pero la inestabilidad no predetermina el resultado. La historia está llena de regímenes que se descompusieron sin producir un Estado marxista a noventa millas de Florida.

Lo que se presenta como destino fue, en realidad, una secuencia de decisiones conscientes. Decisiones tomadas en La Habana.

Decisiones tomadas en Moscú. Y, de manera crítica, decisiones tomadas en Washington.

El juego a largo plazo de Moscú

Desde principios de la década de 1920, el Partido Comunista de la Unión Soviética no reaccionaba ciegamente a los acontecimientos, sino que buscaba oportunidades. América Latina era un objetivo evidente. Cuba era un premio estratégico.

La idea de que el movimiento de Castro “se volvió comunista” de repente después de tomar el poder es un mito conveniente, al igual que la noción ampliamente difundida de que solo se volvió rojo después de que Washington se negara a aceptar su ideología. Las revoluciones no se cristalizan ideológicamente de la noche a la mañana. Se moldean a través de redes, cuadros y alineamientos previos. A veces, alineamientos secretos previos.

Figuras como Raúl Castro y otros elementos dentro de la órbita del nuevo régimen ya estaban posicionados dentro de un marco ideológico más amplio compatible con los intereses soviéticos. La infraestructura (política, intelectual y encubierta) ya existía.

Moscú no necesitaba iniciar el fuego. Solo necesitaba asegurarse de que, cuando ardiera, se propagara en la dirección correcta.

El fracaso de Washington no fue neutral ni ingenuo.

Si el comportamiento soviético fue calculado, el comportamiento estadounidense fue catastróficamente reprobable. Estados Unidos era la potencia externa decisiva en Cuba. Tenía influencia, inteligencia, capacidad de presión y tiempo. Lo que le faltaba era claridad.

En lugar de enfrentar la realidad emergente, sectores clave del establishment estadounidense eligieron la ambigüedad. Retiraron su apoyo a Batista sin asegurar una alternativa. Toleraron deliberadamente las ilusiones sobre Castro como reformador democrático hasta que fue demasiado tarde. Permitieron que las narrativas mediáticas romantizaran a una figura que no comprendían ni en la que confiaban.

Esto no fue estrategia. Fue ceguera autoimpuesta.

En el momento preciso en que una acción decisiva podría haber alterado la trayectoria, Washington dudó, y en esa vacilación creó el vacío en el que un régimen alineado con la Unión Soviética daría el paso.

Convergencia: la colaboración no declarada

No se necesita ningún pacto firmado entre Washington y Moscú para explicar lo sucedido.

La historia no siempre avanza mediante conspiraciones explícitas. A veces avanza a través de fracasos complementarios y oportunismo.

La Unión Soviética se preparó para explotar los movimientos revolucionarios

El establishment estadounidense desmanteló el statu quo sin controlar el resultado

Castro navegó ambas fuerzas con una eficacia despiadada

El resultado no fue coordinado en una sola sala, pero fue funcionalmente colaborativo. Un lado empujó, el otro no resistió, y la puerta se abrió.

El mito fabricado

El mito de la inevitabilidad persiste porque es útil. Absuelve al Partido Comunista de la Unión Soviética de la agresión estratégica al reinterpretarla como alineación histórica. Absuelve a sectores del establishment estadounidense del fracaso al reinterpretarlo como impotencia.

Transforma un desastre geopolítico evitable en un evento natural. Pero no fue natural. Fue el producto de decisiones humanas, algunas deliberadas, otras negligentes, todas consecuentes.

Una revolución que no tenía que ocurrir

La Revolución Cubana no estaba predestinada. Fue posible. Posible gracias a un sistema soviético preparado para capitalizar la inestabilidad, pero también posible gracias a un establishment estadounidense incapaz de reconocer la naturaleza de la amenaza, y a un liderazgo revolucionario lo suficientemente hábil como para explotar ambos factores. Llamarla inevitable es renunciar a la responsabilidad histórica.

Examinarla honestamente es enfrentarse a una conclusión mucho más inquietante:

Cuba no fue simplemente tomada por los “malos”. Fue, en efecto, permitida caer por los “buenos”.

Tres conclusiones clave

La Revolución Cubana no fue inevitable; fue el resultado de decisiones deliberadas, oportunidades perdidas y fallas estratégicas.

Tanto el oportunismo soviético como la ambigüedad estadounidense contribuyeron al resultado, creando una convergencia que permitió el ascenso de Castro.

Malinterpretar esta historia implica el riesgo de repetir errores estratégicos similares en el entorno geopolítico actual.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com