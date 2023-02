Fuerte declaración de estudiantes de Derecho de La Habana sobre falta de justicia

De hecho, la carta, que no recoge los nombres de los firmantes por motivos de seguridad, fue publicada en el medio social telegra.ph y recogida por DIARIO DE CUBA , en la que los estudiantes aseguran haber matriculado "con la ilusión de estudiar una carrera de prestigio. Veníamos con la idea de hacer el bien para el pueblo. Eso fue antes de descubrir que no puede haber justicia donde se prostituye el Derecho. Ahora estamos decepcionados, a medio camino entre nuestra vida de estudiantes y un futuro profesional incierto".

La declaración subraya que todos proceden de "familias revolucionarias, que creyeron en el proceso [político social], aunque a estas alturas nuestros mismos padres están llenos de tristeza, temor y decepción. Hoy solo quieren que el tiempo vuele, que agarremos los títulos y nos vayamos a otro lado. Para poder vivir dignamente, sin miseria y con libertad".

Asimismo, el documento denuncia que los profesores son simuladores "que no creen en los códigos éticos del buen maestro y jurista" porque "han faltado a la más elemental condición humana e intelectual: el compromiso con la verdad".

Y continúa: "De nada de eso hablan nuestros profesores en la Facultad. No les falta conocimiento, lo que les falta es dignidad. Pero les sobra cinismo y oportunismo. Se la pasan todo el tiempo cazando puestos, viajes al exterior y encargos del gobierno".

"En Cuba hoy solo vive bien el oportunista y privilegiado. En Cuba hay hoy cientos de personas, la mayoría jóvenes como nosotros, que siguen presos por manifestarse, por pedir un país mejor. Los dirigentes, no el pueblo, han aprobado un Código Penal criminal, que parece sacado de los libretos de Batista o Pinochet. Aquí te multan por poner un post de Facebook criticando a un cuadro del partido [comunista], a un dirigente corrupto y aburguesado. Por un comentario en Twitter riéndote de alguna chapucería de los de arriba".

Subraya además que "de nada de eso hablan nuestros profesores en la Facultad. No les falta conocimiento, lo que les falta es dignidad. Pero les sobra cinismo y oportunismo. Se la pasan todo el tiempo cazando puestos, viajes al exterior y encargos del Gobierno. En nuestras clases no se habla de Derechos Humanos, y cuando se hace se hace mal, de pasada, como si fuera algo lejano, abstracto. No se discute tampoco de cómo en un país como este puede haber una Constitución democrática y a la misma vez se pisotean los derechos ciudadanos. En esas condiciones, ¿para qué estudiamos Derecho?"

El documento concluye: "Si quienes leen esto son aspirantes a estudiar en la Facultad, olvídense de eso: inviertan mejor su tiempo estudiando otra cosa. Váyanse del país y hagan su sueño realidad en otro lado, donde los maestros enseñen lo que es verdaderamente la justicia y el derecho. Si son académicos extranjeros, no comprometan sus nombres y prestigio en convenios y eventos con esta cueva de policías, vividores y mediocres en que se ha convertido la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana".