Honduras sigue sin presidente a nueve días de elecciones, alertan sobre riesgos de la democracia

Consejo Nacional Electoral de Honduras en espera de dar el primer corte oficial tras las elecciones el 30 de noviembre de 2025.

TEGUCIGALPA. - Honduras , a nueve días de las elecciones generales, vive una fuerte tensión política ante la falta de resultados electorales por “fallas técnicas”, que mantiene al país sin nuevo presidente, sin definición de elegidos en los departamentos y con alertas de “fraude” y de grave fragilidad de la democracia .

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) seguía sin reportar oficialmente resultados, luego de reiniciar el escrutinio de nuevas actas que estuvo paralizado por más de 48 horas.

El organismo electoral, cuestionado por supuesta parcialidad a favor del partido gobernante Libre, aseguró que “se mantiene firme hasta la declaratoria oficial de resultados”, tras informar la reactivación del proceso de verificación y auditorías.

“Se reinicia de inmediato la divulgación una vez que se hayan cumplido las últimas acciones técnicas de la empresa que lleva el escrutinio, con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla”, declaró la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, el viernes 5 de noviembre.

A pesar de que la ley electoral establece como plazo hasta el 30 de diciembre para publicar los boletines oficiales, medios locales reportaron medidas de seguridad en la capital hondureña y en otras ciudades del país ante la incertidumbre y las presiones por la indefinición de resultados que definirán el rumbo político del país —que estuvo gobernado por la izquierda— y de la región.

Honduras sin presidente

De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, de 67 años de edad, del Partido Nacional (PN) y apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19% sobre el presentador de TV Salvador Nasralla, de 72 años de edad y del Partido Liberal (PL), con 39,49% del 88% de votos escrutados, tras más de una semana de los comicios.

La candidata de Libre, Rixi Moncada, se encontraba en el tercer lugar con el 19,30%.

Sin embargo, otros reportes hablan de “empate técnico” entre los dos primeros candidatos de derecha.

Nasralla, quien punteaba al principio en el conteo de votos, denunció “fraude” tras asegurar que se sumaron a Asfura votos supuestamente falsos. No obstante, dejó claro que no hace falta una repetición de elecciones.

Sus declaraciones se interpretan como una reacción a la acción del partido oficialista Libre que quedó en el tercer lugar, el cual pidió la “nulidad total” de las elecciones e informó además que solicitará "la investigación de los actos de terrorismo electoral", en el sistema de transmisión de resultados.

Libertad y Refundación (Libre), que apoya a la presidenta izquierdista saliente Xiomara Castro, convocó acciones de calle y "paros", al tiempo que instó a funcionarios del gobierno a “no cooperar con la transición”.

Alerta sobre la democracia

Al fuerte clima de tensiones su sumó la posición del partido Libre y de Moncada de negarse a reconocer los resultados de las elecciones generales por “injerencias e irregularidades”. Llamó a realizar protestas el próximo sábado 13.

A lo largo del proceso electoral, analistas han advertido de la inestabilidad institucional, en medio de una profunda crisis, lo que les hace temer sobre el futuro de la democracia en ese país.

Días antes de las elecciones, la analista Cecilia Rodríguez, advirtió que el proceso "es muy preocupante".

"Hay una crisis de legitimidad y puede profundizar la inestabilidad política y económica en función de lo que suceda; si gana un candidato con un margen muy estrecho, como parece indicar, la crisis puede ser muy grande en el país ya endeble”, dijo la investigadora de la Universidad de Salamanca, España.

FUENTE: Con información de AFP, France24, NTN24