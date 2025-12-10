La OEA pide "esperar" a los resultados oficiales en Honduras

Un funcionario electoral cuenta un voto para el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras el cierre de los colegios electorales durante las elecciones generales de Honduras en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.

La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a las autoridades de Honduras , los diferentes partidos políticos y los candidatos "esperar" a que se anuncien los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre y que, de momento, sitúan al candidato Nasry Asfura como el ganador.

"Con la misma claridad con la que la misión de la OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a esperar a los resultados y respetar la voluntad popular expresada en las elecciones" , indicó la OEA en un comunicado.

Así, confirmó que los equipos de la misión electoral de la organización "siguen desplegados" en el país, donde está "observando los procesos de escrutinio" de los votos, que aún no ha finalizado y ha generado acusaciones de fraude por parte del candidato conservador Salvador Nasralla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998602030718345662&partner=&hide_thread=false Los equipos de la Misión Electoral de la #OEAenHonduras siguen desplegados observando los procesos de escrutinio.



Con la misma claridad con la que la #MOE_OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y… pic.twitter.com/dHOOlkr0tQ — OEA (@OEA_oficial) December 10, 2025

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", ha indicado la OEA en un comunicado en el que ha insistido en que la Comisión Nacional Electoral de Honduras debe "realizar su trabajo sin presiones". "Rechazamos cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", detalló.

De momento, Asfura se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que interrumpió el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.

Honduras, a nueve días de las elecciones generales, vive una fuerte tensión política ante la falta de resultados electorales por “fallas técnicas”, que mantiene al país sin nuevo presidente, sin definición de elegidos en los departamentos y con alertas de “fraude” y de grave fragilidad de la democracia.

A pesar de que la ley electoral establece como plazo hasta el 30 de diciembre para publicar los boletines oficiales, medios locales reportaron medidas de seguridad en la capital hondureña y en otras ciudades del país ante la incertidumbre y las presiones por la indefinición de resultados que definirán el rumbo político del país —que estuvo gobernado por la izquierda— y de la región.

De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, de 67 años de edad, del Partido Nacional (PN) y apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19% sobre el presentador de TV Salvador Nasralla, de 72 años de edad y del Partido Liberal (PL), con 39,49% del 88% de votos escrutados, tras más de una semana de los comicios.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP, France24, NTN24