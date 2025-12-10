miércoles 10  de  diciembre 2025
ELECCIONES

La OEA pide "esperar" a los resultados oficiales en Honduras

De momento, Asfura se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla

Un funcionario electoral cuenta un voto para el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras el cierre de los colegios electorales durante las elecciones generales de Honduras en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. &nbsp;

Un funcionario electoral cuenta un voto para el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras el cierre de los colegios electorales durante las elecciones generales de Honduras en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a las autoridades de Honduras, los diferentes partidos políticos y los candidatos "esperar" a que se anuncien los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre y que, de momento, sitúan al candidato Nasry Asfura como el ganador.

"Con la misma claridad con la que la misión de la OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a esperar a los resultados y respetar la voluntad popular expresada en las elecciones", indicó la OEA en un comunicado.

Lee además
Agentes de policía patrullan la zona del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.
Escrutinio

Honduras mantiene suspenso en un lento conteo de votos y bajo denuncias de fraude
Un hombre observa los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en el Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.
Elecciones

OEA pide "agilizar" escrutinio de presidenciales en Honduras

Así, confirmó que los equipos de la misión electoral de la organización "siguen desplegados" en el país, donde está "observando los procesos de escrutinio" de los votos, que aún no ha finalizado y ha generado acusaciones de fraude por parte del candidato conservador Salvador Nasralla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998602030718345662&partner=&hide_thread=false

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", ha indicado la OEA en un comunicado en el que ha insistido en que la Comisión Nacional Electoral de Honduras debe "realizar su trabajo sin presiones". "Rechazamos cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", detalló.

De momento, Asfura se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que interrumpió el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.

Honduras sin presidente

Honduras, a nueve días de las elecciones generales, vive una fuerte tensión política ante la falta de resultados electorales por “fallas técnicas”, que mantiene al país sin nuevo presidente, sin definición de elegidos en los departamentos y con alertas de “fraude” y de grave fragilidad de la democracia.

A pesar de que la ley electoral establece como plazo hasta el 30 de diciembre para publicar los boletines oficiales, medios locales reportaron medidas de seguridad en la capital hondureña y en otras ciudades del país ante la incertidumbre y las presiones por la indefinición de resultados que definirán el rumbo político del país —que estuvo gobernado por la izquierda— y de la región.

De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, de 67 años de edad, del Partido Nacional (PN) y apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19% sobre el presentador de TV Salvador Nasralla, de 72 años de edad y del Partido Liberal (PL), con 39,49% del 88% de votos escrutados, tras más de una semana de los comicios.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP, France24, NTN24

Temas
Te puede interesar

¿Quién se beneficia con pretextos de "fraude e injerencia" para eclipsar comicios en Honduras?

María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela

La dictadura cubana consolida el castigo político con 1,192 presos de conciencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

Te puede interesar

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial. video
PÁNICO

Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
PRECIADO LÍQUIDO

Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025
SOLIDARIDAD

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami