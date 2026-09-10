Fuerzas del Ejército de EEUU neutralizan embarcación del narcotráfico en el Caribe, mata a tres tripulantes

Los individuos retirados del buque "Don Rufo", durante operaciones de EEUU el 8 de septiembre de 2026 fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas, dijo el Comando Sur (Captura de video)

MIAMI. - Fuerzas del Ejército de EEUU neutralizaron una embarcación vinculada al narcotráfico cuando recorría rutas habituales de esta actividad ilícita en las aguas del Caribe y tres “narcoterroristas” resultaron muertos, según informó el Comando Sur .

"Bajo la dirección del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe", afirmó la unidad militar en un mensaje en la red X.

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Indicó que durante el operativo militar murieron tres personas, sin que hasta por el momento se hayan reportado otras víctimas.

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

Narcotráfico en el Caribe

Según la fuerza estadounidense, la lancha fue neutralizada luego de recibir informaciones de Inteligencia que confirmaron la participación "activa" del vehículo marítimo "en el narcotráfico”.

El ataque en el mar Caribe es el primero que se da a conocer en los últimos meses cuando el Comando Sur se enfocó en vigilar el tránsito de embarcaciones sospechosas en el Pacífico Oriental, y fueron atacadas.

En el contexto de la lucha contra el tráfico de drogas, el Ejército estadounidense ha reivindicado la interceptación y hundimiento de al menos seis embarcaciones en aguas del Pacífico, desde finales de agosto pasado, las cuales ha vinculado con la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador.

En fecha reciente, el Comando Sur informó que prepara con Colombia un frente para frenar el narcotráfico, uno de los mayores peligros para la seguridad de los EEUU y del hemisferio occidental.

FUENTE: Con información del Comando Sur (SOUTHCOM) red X, Europa Press