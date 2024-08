Gabriel Boric asegura que en Venezuela hay una dictadura "que falsea elecciones", tras sentencia del TSJ

En un mensaje publicado en su cuenta X, el mandatario chileno afirmó que actualmente no existen dudas de que en Venezuela hay una "dictadura que falsea elecciones" y reprime a la oposición.

"Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra", sostuvo.

Gabriel Boric rechaza la sentencia del TSJ

Boric ha sido uno de los primeros mandatarios en expresar su rechazo a la sentencia del TSJ, que avala los resultados fraudulentos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista, que proclamó a Maduro presidente reelecto, sin que hasta la fecha haya publicado las actas escrutadas por mesa de votación, como establecen las leyes electorales.

A su juicio, con este recurso legal, con el que Maduro ha avanzado y algunos constitucionalistas califican como "autogolpe", los miles de venezolanos que "claman democracia" reciben un "nuevo portazo".

"Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro 'el adjetivo cuando no da vida, mata', y ellos han asesinado la palabra democracia", subrayó.

La dictadura "no es la izquierda"

El mandatario izquierdista, que ha sido uno de los principales críticos del régimen de Maduro, terminó de desmarcar su ideología de la dictadura venezolana, al tiempo que hizo un llamado a una "izquierda continental profundamente democrática".

"La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental, profundamente democrática y que respete los derechos humanos, sin importar el color de quien los vulnere", aseveró.

Asimismo, agregó que Chile se encamina hacia un "progresismo transformador, que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización", como debería ocurrir en la región. "Mis respetos a todo el pueblo venezolano que lucha por la democracia, la justicia y la libertad", finalizó.

