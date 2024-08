La ONU alerta sobre falta de "independencia" del TSJ y el CNE que forman parte de la "maquinaria represiva"

En un mensaje publicado en X, la ONU denunció que ambas instancias, al servicio del régimen chavista, forman parte de la "maquinaria represiva" del Estado. Actualmente, el TSJ "trabaja" de la mano con el CNE en una supuesta auditoría de resultados electorales oficiales, que a 25 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio no han publicado las actas escrutadas por mesas, al alegar un supuesto hackeo del sistema electoral.

VENEZUELA Oposición exhorta al Estado a acatar la voluntad popular: "No aceptaremos judicialización del cambio"

"Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado", expresó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

Indicó que el régimen ejerce una "injerencia indebida" sobre decisiones del TSJ, que ha utilizado como brazo judicial, mediante mensajes directosa magistrados y declaraciones públicas del dictador Nicolás Maduro y del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

TSJ y CNE controlados por el régimen

Por su parte, Francisco Cox Vial, miembro de la Misión de Determinación de Hechos, recordó que la Asamblea Nacional (AN) chavista modificó en 2022 la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, para que esta fuera controlada por el mismo Parlamento, que fue el que eligió a los actuales 20 magistrados del TSJ. "La actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez es militante del partido de gobierno y ha ejercido cargos de elección popular", apuntó Cox Vial.

Patricia Tappatá Valdez añadió, además, que Elvis Amoroso, al frente del CNE que proclamó a Maduro presidente reelecto, pese a que las actas escrutadas enviadas por testigos y miembros de mesa a la oposición dan la victoria al diplomático Edmundo González Urrutia, ha sido diputado de la AN, "representando al partido de gobierno".

"Como controlador general, fue responsable de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado (calificada de inconstitucional) y otros líderes de la oposición", resaltó Tappatá Valdez.

Sentencia del TSJ

Para este jueves se espera que el TSJ emita una sentencia tras el "recurso contencioso electoral" que introdujo Maduro, en una maniobra para validar su fraude electoral.

La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, indicó que tras el supuesto "peritaje" de las "pruebas" recolectadas por la instancia judicial, emitirían una "sentencia definitiva", que tendría carácter "inapelable y de obligatorio cumplimiento".

Cabello, por su parte, advirtió la noche de este miércoles que los partidos políticos de oposición que no reconozcan la sentencia del TSJ no podrán postular candidatos en las venideras elecciones regionales. "Es como contradictoria. Eso quedara muy claro con la sentencia. Si ellos no reconocen la sentencia del TSJ, ¿cómo se va a postular Rosales (Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia)?", dijo en su programa semanal, transmitido por el canal del Estado.

La oposición, que ha denunciado la "judicialización" de la voluntad del pueblo, ha desestimado esta acción y ha advertido que los magistrados, al usurpar las funciones del poder electoral, estarían "violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UN_HRC/status/1826622065002381558&partner=&hide_thread=false El Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.



La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones. pic.twitter.com/IzKRG9bVUq — United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) August 22, 2024

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP