Crisis en Bolivia se profundiza con nuevas acusaciones del Ejecutivo contra Evo Morales

El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, saluda a su llegada a una conferencia de prensa en la sede del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 11 de octubre de 2023. El juicio contra Morales, acusado de trata de personas, comenzó el 11 de mayo de 2026 en su ausencia en Tarija, al sur de Bolivia.

Los simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales protestan en la plaza Murillo para exigir que se le permita postularse para un cuarto mandato como presidente en las próximas elecciones generales, en La Paz el 4 de junio de 2025.

Un seguidor del expresidente de Bolivia Evo Morales, al sostener carteles con imágenes del exmandatario, a las afueras de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, en La Paz.

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia acusó este lunes al expresidente Evo Morales de movilizar grupos hacia La Paz, con el objetivo de intensificar las protestas y generar nuevos episodios de violencia, en medio de una crisis que se prolonga desde hace casi 40 días y mantiene bloqueos en seis de los nueve departamentos del país.

El Ministerio de Obras Públicas difundió videos en los que se observa la salida de varios autobuses desde uno de los puntos de bloqueo en la carretera que conecta Oruro con La Paz. Según las autoridades, los vehículos transportaban personas vinculadas a sectores afines a Morales que buscaban trasladarse a la sede de gobierno para reforzar las movilizaciones.

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Gobierno denuncia acciones que agravan la crisis

La cartera ministerial sostuvo que los bloqueos continúan afectando el abastecimiento de productos esenciales y denunció ataques contra vehículos de emergencia.

“No les importa que niños y enfermos esperen insumos vitales. No les importa que las familias sufran desabastecimiento”, señaló el Ministerio de Obras Públicas en un comunicado difundido por medios locales.

Asimismo, las autoridades denunciaron que algunos manifestantes habrían apedreado ambulancias y obstaculizado el tránsito de vehículos que prestan asistencia médica.

“Quienes bloquean deben asumir la responsabilidad por cada enfermo que no recibe atención, por cada familia que no puede acceder a alimentos y por cada acto de violencia que intentan desatar en La Paz”, añadió la institución.

Funcionario herido Bolivia Agentes de policía asisten a un compañero herido durante enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en el marco de una operación para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026 AFP

Casi 40 días de protestas y bloqueos

Bolivia cumple este lunes 39 días de protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en distintos puntos del país. La mayor concentración de movilizaciones se registra en los departamentos de La Paz y Cochabamba, considerado el principal bastión político de Morales.

Las manifestaciones comenzaron con reclamos relacionados con la situación económica y las condiciones de vida de distintos sectores sociales. Sin embargo, con el paso de las semanas, varios grupos radicalizaron sus demandas y pasaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

A las protestas convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) se sumaron bloqueos impulsados por organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Morales.

Bloqueo Bolivia Manifestantes antigubernamentales permiten el paso de una ambulancia mientras mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026. AFP

Ley para reforzar la respuesta del Estado

En medio de la escalada de la crisis, el Congreso aprobó en las últimas horas la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que amplía las facultades del Ejecutivo para enfrentar situaciones de emergencia.

La legislación permite al gobierno desplegar a las Fuerzas Armadas para colaborar en el restablecimiento del tránsito y el levantamiento de bloqueos considerados estratégicos para el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.

El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que las medidas buscan garantizar el orden público y evitar una mayor afectación a la población, mientras sectores opositores cuestionan el alcance de la nueva normativa.

FUENTE: Con información de Europa Press