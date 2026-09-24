jueves 24  de  septiembre 2026
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

El Departamento de Educación anuncia auditorías durante los próximos 90 días y advierte que podría retener fondos a distritos que incumplan las normas estatales

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El Departamento de Educación de Florida ordenó a los distritos escolares y escuelas chárter intensificar la revisión de libros disponibles en bibliotecas y salones de clase, mediante una directriz que reclama medidas preventivas para retirar contenidos considerados inapropiados antes de que sean denunciados por los padres.

El comisionado estatal de Educación, Henry Mack, sostuvo en un memorando de siete páginas que algunas autoridades escolares mantienen una actuación reactiva y esperan hasta recibir una objeción para examinar materiales que ya se encuentran al alcance de los alumnos.

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“Un proceso que depende de que un padre descubra material explícito, lo lea en una reunión pública y luego obligue al distrito a responder no solo es gravemente defectuoso”, escribió Mack, quien lo calificó como una forma de negligencia administrativa.

La orden fue enviada a los superintendentes y directivos de escuelas chárter de los 67 condados. También incluye un plan de nueve puntos que el comisionado recomienda aplicar durante los próximos 90 días.

El informe del Departamento de Educación correspondiente al curso 2025-2026 reúne más de 600 libros retirados o descontinuados por distintos distritos de Florida.

Entre las obras incluidas aparecen títulos de autores reconocidos como John Green, Lois Lowry, Rick Riordan, Toni Morrison, Margaret Atwood y Carl Hiaasen.

Sin embargo, su presencia en el registro no representa una prohibición automática en todo el estado: cada distrito debe revisar los ejemplares disponibles en sus escuelas y decidir si cumplen las normas sobre contenido y adecuación por edades.

Auditoría de colecciones

La propuesta contempla comparar los catálogos escolares con la lista estatal de materiales retirados en otros condados, revisar autores y series cuestionados con frecuencia e inspeccionar primero las obras disponibles en escuelas primarias, antes de avanzar hacia secundaria y preparatoria.

La inclusión de un título en el registro estatal no significa que esté prohibido automáticamente en toda Florida. Sin embargo, el Departamento exige que cada distrito determine si cumple las leyes vigentes y si resulta apropiado para las edades que tienen acceso a la obra.

El plan también estipula suspender temporalmente las compras de libros que no hayan sido certificados, revisar donaciones y materiales procedentes de ferias escolares, inventariar las bibliotecas mantenidas por docentes dentro de los salones y crear paneles con especialistas, directivos, asesores legales y padres.

La legislación de Florida responsabiliza a las juntas escolares del contenido disponible en las escuelas. Los materiales objetados por contener pornografía o descripciones sexuales prohibidas deben retirarse temporalmente dentro de cinco días escolares mientras se resuelve la reclamación.

Mack señaló particularmente al condado Hillsborough, donde padres denunciaron durante reuniones públicas pasajes de varios libros que consideraron sexualmente explícitos. Aunque cientos de títulos ya habían sido apartados para revisión, el comisionado afirmó que el proceso permanece incompleto.

El funcionario advirtió que el estado puede investigar presuntos incumplimientos, ordenar acciones correctivas, restringir nuevas adquisiciones y, en casos persistentes, retener fondos estatales o declarar al distrito inelegible para subvenciones competitivas.

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