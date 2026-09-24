jueves 24  de  septiembre 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia anuncia detención de 76 vinculados con grupo narcoparamilitar Los Pachenca

EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar zonas afectadas por disturbios, bloqueos de carreteras y operaciones de seguridad en Santa Marta, norte de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por Sofía Nederr

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció la detención de "cerca de 76 personas" por su relación con las narcoparamilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, durante una operación desplegada en cuatro departamentos del norte del país.

"En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada", anunció el mandatario el miércoles en su cuenta de X.

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Puntualizó: "Le he ordenado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos".

Estas detenciones ocurren días después de que las fuerzas de seguridad abatieron a dos de los cabecillas del grupo: José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo"; o Naín Andrés Pérez Toncela, alias "Bendito Menor". Sobre este último, el mandatario colombiano dijo que "uno de los criminales más peligrosos del país".

Los Pachenca surgieron en la primera década de los años 2000 como una escisión de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y adoptaron su nombre de quien fue su primer cabecilla, Jesús Aguirre Gallego, alias "Chucho Pachenca", abatido por las autoridades en junio de 2019.

El gobierno colombiano desplegó el miércoles más de 1.100 militares en Santa Marta, tras la violencia desatada por las paramilitares.

La tensión sigue en Santa Marta mientras transcurre un paro armado de 48 horas anunciado por las ACSN, que comenzó el lunes, después de la operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo.

Pese a las alteraciones, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta permanece operativo.

EEUU alerta a ciudadanos

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas afectadas por disturbios, bloqueos de carreteras y operaciones de seguridad en la ciudad colombiana de Santa Marta (norte), en medio de la ola de violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

"Evite las áreas donde se han reportado disturbios, bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad. Si se encuentra con grupos numerosos o escucha disparos, refúgiese inmediatamente", señaló el aviso de la embajada estadounidense en Colombia.

Esta advertencia incluye también a la Troncal del Caribe, la principal carretera del norte del país que atraviesa los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona y a la Zona Bananera, zonas donde se han producido afectaciones a la movilidad y hechos violentos.

EEUU también instó a sus ciudadanos no enfrentarse a personas o grupos armados, mantener un alto nivel de vigilancia, seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar los medios de comunicación para conocer posibles cambios en las condiciones de seguridad y movilidad.

FUENTE: Con información de Europa Press/EFE

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